ПСЖ - Барселона: Прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов 20 октября
20 октября на легендарном стадионе Парк де Пренс состоится поединок третьего тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся ПСЖ и Барселона. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени, и этот матч обещает стать настоящим праздником для любителей футбола.
ПСЖ
Парижский клуб продолжает стремиться к своей заветной цели – победе в Лиге чемпионов. Ранее команда лишь однажды выходила в финал, но закончилась эта попытка неудачей. Однако с приходом Луиса Энрике ситуация кардинально изменилась. Он не только привёл клуб к долгожданному завоеванию трофея Ушастого в 2025 году, но и повторил невероятное достижение, сумев сохранить главный континентальный титул в следующем сезоне – событие довольно редкое в современной европейской футбольной истории.
Стоит отметить, что на внутренней арене зачастую в стартовом составе выходят игроки второго плана, включая, в частности, Владимира Забарного. Это сказывается на результатах клуба: были и осечки в виде поражения в Суперкубке Франции, и потери очков в Лиге 1, особенно заметные в начале сезона. Тем не менее, в Лиге чемпионов парижане уверенно демонстрируют свою силу – например, разгромив Слован из Братиславы со счётом 6:1 и на прошлой неделе взяв верх над Манчестер Сити на выезде.
Барселона
Каталонский клуб под руководством тренера Флика уверенно доминирует на внутренней арене Испании. Команда уже оформила две подряд победы в Примере и выиграла несколько Суперкубков. Правда, в Кубке Короля им не удалось преодолеть Атлетико, и именно этот соперник выбил Барселону из Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
Несмотря на то, что летом клуб не успел подписать всех игроков, которыми интересовался, команда демонстрирует высокий уровень игры и продолжает побеждать во всех турнирах. Особенно ярко они выглядят в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, где демонстрируют атакующий футбол. Например, домашний матч против Фейеноорда завершился со счётом 5:1, а в игре с Галатасараем каталонцы забили четыре мяча. Отметим, что с турками команда даже пропустила первой, но смогла проявить характер и одержать волевую победу.
Статистика личных встреч
На европейской арене эти команды уже встречались в плей-офф Лиги чемпионов сезона 2023/2024, где французы и испанцы обменялись домашними победами, подтверждая равенство сил. Годом ранее ПСЖ смог одолеть Барселону со счётом 2:1 на Камп Ноу, что добавляет интригу предстоящему соперничеству.
Прогноз
Букмекерские конторы склоняются к тому, что бывший наставник Барселоны Луис Энрике сможет добиться очередного успеха с бывшими подопечными. Учитывая увлекательный стиль игры обоих клубов и их атакующие возможности, разумным выбором станет ставка на тотал больше 3,0 забитых голов, коэффициент которой составляет около 1,60. Этот вариант обещает высокую результативность и большое количество голов в предстоящем матче.
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