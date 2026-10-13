Сабах - Славия Прага: Прогноз на матч Лиги чемпионов 13 октября 

13 октября на Олимпийском стадионе в Баку состоится матч 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором азербайджанский «Сабах» сыграет с чешской «Славией» из Праги. Начало встречи запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Сабах

«Сабах» — относительно молодой клуб даже по меркам азербайджанского футбола. Команда была основана в 2017 году, а первый крупный трофей завоевала весной 2025-го, выиграв национальный кубок. Вскоре успех получил продолжение: клуб оформил золотой дубль и стал чемпионом страны, опередив в борьбе за титул многолетнего лидера азербайджанского футбола — «Карабах». В нынешнем сезоне «Сабах» также старается удерживаться среди лидеров, хотя результаты пока не выглядят столь убедительно.

Главным событием для команды остается выступление в Лиге чемпионов. Дебютный путь к основному этапу превзошел ожидания: в квалификации азербайджанцы прошли «Нью-Сейнтс», КуПС, «Орхус» и «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Однако уровень соперников в основной стадии значительно выше. Это наглядно показал матч против «Манчестер Юнайтед», в котором «Сабах» потерпел крупное поражение со счетом 0:5.

Теперь у команды появляется возможность реабилитироваться перед своими болельщиками. Домашняя встреча со «Славией» станет важным испытанием, в котором хозяевам необходимо использовать преимущество собственного поля и постараться навязать сопернику борьбу.

Славия Прага

«Славия» — один из ведущих клубов Чехии, причем ее статус подтверждается не только историей, но и нынешними результатами. Пражская команда располагает серьезными финансовыми возможностями и регулярно борется за национальные трофеи. После возвращения чемпионского титула в 2025 году клуб вновь завершил следующий сезон на первом месте. В текущем чемпионате пражане также демонстрируют стабильность и к середине осени единолично возглавили турнирную таблицу, редко теряя очки.

В отличие от «Сабаха», чешскому клубу не пришлось проходить квалификацию перед стартом основного этапа Лиги чемпионов. Первый матч турнира получился для «Славии» обидным. На своем поле команда встречалась с «Лиллем», дважды поразила ворота французов и сохраняла преимущество вплоть до 88-й минуты. Однако удержать результат не удалось: в концовке гости забили дважды, в том числе в компенсированное время, и увезли победу из Праги.

После такого поражения «Славии» важно набрать первые очки в турнире. По уровню состава и опыту выступлений на международной арене чешская команда выглядит серьезным соперником для азербайджанского чемпиона, но ей необходимо избежать повторения ошибок, допущенных в концовке предыдущей встречи.

Статистика личных встреч

История противостояния этих клубов пока не насчитывает сыгранных матчей. Для «Сабаха» выступление в еврокубках остается новым этапом развития, поэтому встреча со «Славией» станет для азербайджанской команды первым опытом противостояния с этим чешским грандом.

Отсутствие очных встреч затрудняет сравнение команд по этому показателю. При оценке предстоящего матча большее значение имеют текущая форма соперников, их результаты на старте сезона и опыт выступлений в Лиге чемпионов.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение «Славии», учитывая опыт пражского клуба и разницу в уровне международных выступлений. При этом «Сабах» будет играть на своем поле и постарается воспользоваться поддержкой трибун, чтобы осложнить жизнь более статусному сопернику.

Обеим командам нужны очки после неудачного старта в основном этапе. «Сабаху» необходимо компенсировать крупное поражение от «Манчестер Юнайтед», а «Славии» — исправить ситуацию после упущенной победы над «Лиллем». С учетом мотивации соперников можно ожидать открытого футбола и возможностей у ворот обеих команд.

Прогноз: тотал больше 2,5 гола с коэффициентом 1,71.