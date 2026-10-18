Ноттингем - Арсенал: Прогноз на матч чемпионата Англии 18 октября 

Дата публикации: 18-10-2026 17:17

В воскресенье, 18 октября, в рамках 7-го тура чемпионата Англии состоится важный матч между «Ноттингем Форест» и «Арсеналом». Игра начнется в 18:30 по киевскому времени и обещает быть напряженной и интересной.



Ноттингем Форест



«Лесники», как любят называть команду, стартовали в новом сезоне достаточно нестабильно. После проведения шести туров Премьер-лиги у них всего 5 очков, что помещает их на 17-е место в таблице. Они находятся всего в одном очке от зоны вылета, что добавляет дополнительного давления на команду и заставляет бороться за каждое очко.



В Кубке английской лиги «Ноттингем» выбыл уже на стадии 1/32 финала, уступив «Лидсу» с минимальным счетом 0:2. Это означает, что все силы теперь концентрируются на чемпионате.



Арсенал



Чемпионы прошлого сезона «Арсенал» начали этот сезон довольно мощно. После шести сыгранных матчей они набрали 15 очков, что позволяет им занимать второе место в турнирной таблице. Отставание от первого «Манчестер Сити» составляет 6 очков, однако лондонцы имеют матч в запасе, что дает им шанс сократить разрыв.



В Кубке английской лиги «Арсенал» уже вышел в 1/8 финала, где им предстоит сыграть с «Флитвудом». Кроме того, в Лиге чемпионов команда стартовала удачно, одержав победы над «Наполи» и «Лиллем», что подтверждает их высокий уровень и амбиции на международной арене.



История встреч



В последних пяти очных встречах между этими командами «Арсенал» уверенно доминирует: три победы и две ничьи говорят о явном преимуществе лондонской команды в соперничестве.



Прогноз на матч



С учетом текущей формы и истории противостояний, я склоняюсь к победе «Арсенала». Коэффициент на такой исход составляет 1.6. Скорее всего, лондонцы подтвердят свой статус фаворита и добьются результата, необходимого для дальнейшего укрепления позиций в чемпионате.