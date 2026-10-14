Шахтер - АЕК: Прогноз на матч Лиги чемпионов 14 октября 

14 октября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий «Шахтер» встретится с греческим АЕК. Несмотря на номинально домашний статус украинского клуба, поединок пройдет на нейтральной для обеих команд арене.

Шахтер

После календарного матча чемпионата Украины против «Вереса» делегация «Шахтера» отправилась в Лондон, где команде Арды Турана предстоит провести второй поединок основного этапа Лиги чемпионов. На этот раз дорога оказалась длиннее, чем перед встречей первого тура с ПСВ в Эйндховене.

В расположение «горняков» команда прибыла в хорошем настроении. В чемпионате Украины дончане уверенно обыграли «Верес» со счетом 3:0, а осечка «Полесья», сыгравшего вничью с «Буковиной», позволила им единолично возглавить турнирную таблицу УПЛ. После восьми туров в активе «Шахтера» семь побед и одно поражение — как раз от житомирского клуба.

При этом результат матча в Ровно не должен вводить в заблуждение. В начале встречи футболисты «Вереса» создали немало трудностей обороне чемпионов, а защитники «горняков» допускали больше ошибок, чем обычно. Несколько раз команду выручил Дмитрий Ризнык, действовавший уверенно и надежно.

В атаке «Шахтер» тоже не продемонстрировал максимальной эффективности. Все три мяча были забиты преимущественно после дальних ударов, а в некоторых эпизодах голкипер «Вереса» мог сыграть лучше. Тем не менее дончане добились необходимого результата и в очередной раз не пропустили. Их сухая серия в чемпионате Украины достигла уже 350 минут, что позволяет команде рассчитывать на надежность обороны и в предстоящей еврокубковой встрече.

В первом туре Лиги чемпионов «Шахтер» достойно сыграл на поле ПСВ. Нидерландский чемпион традиционно опасен в родных стенах и умеет создавать большое количество моментов, однако украинцам удалось не только сдержать атаки соперника, но и самим регулярно угрожать его воротам. Незадолго до перерыва Мендоса вывел гостей вперед, эффектно завершив одну из атак.

В начале второго тайма хозяева восстановили равновесие. Однако пропущенный гол не выбил «горняков» из колеи. Напротив, после этого они стали действовать увереннее и чаще контролировали ход встречи. По количеству и качеству возможностей забить второй мяч украинская команда выглядела предпочтительнее, хотя итоговая ничья в Эйндховене стала вполне закономерным результатом.

В матче против АЕК тренерский штаб не сможет рассчитывать на травмированных Азарова, Грама и Эгиналду. Зато в строй вернулся Педриньо, который уже успел отличиться дважды в чемпионате Украины. Его возвращение способно усилить атакующий потенциал команды.

АЕК

Афинский клуб подходит к встрече с украинским чемпионом в отличной форме. Команда сербского специалиста Марко Николича в нынешнем сезоне еще не проигрывала. Если учитывать и заключительную часть предыдущего чемпионата, беспроигрышная серия АЕК составляет уже 18 матчей в основное время.

В греческой Суперлиге афиняне занимают второе место, уступая лидирующему «Панатинаикосу» всего одно очко. При этом АЕК остается единственной командой первенства, которая пока не потерпела ни одного поражения. Кроме того, клуб демонстрирует высокую результативность: на его счету 16 забитых мячей.

Перед поездкой на матч с «Шахтером» команда Николича уверенно разобралась с ОФИ, победив со счетом 3:0. Голами отметились Редвас, Мукуди и Гачинович. Этот результат подтвердил, что афиняне находятся в хорошем игровом тонусе и способны эффективно реализовывать свои моменты.

В нынешнем сезоне АЕК вернулся в основной этап Лиги чемпионов после семилетнего отсутствия. Возвращение в турнир получилось успешным: в стартовом матче греки на своем поле обыграли австрийский ЛАСК со счетом 1:0. Судьбу встречи решил точный удар Марина со штрафного в середине первого тайма.

Однако перед игрой с «Шахтером» у греческой команды возникли кадровые трудности. Из-за травмы встречу пропустит основной голкипер Стракоша. Также остается неопределенным участие нападающего Варги, знакомого болельщикам по выступлениям за сборную Венгрии.

В то же время в строй вернулся Александр Зубков, ранее выступавший за «Шахтер». Теперь украинский полузащитник защищает цвета афинского клуба и может сыграть против своей бывшей команды. Его знание особенностей игры донецкого коллектива способно стать дополнительным преимуществом для гостей.

История противостояний

В официальных соревнованиях «Шахтер» и АЕК ранее не встречались. Их предыдущие пересечения ограничивались товарищескими матчами, поэтому полноценной статистики официальных очных противостояний у соперников нет.

Прогноз

Предстоящая встреча обещает быть напряженной: обе команды успешно начали сезон, уверенно выступают в национальных чемпионатах и имеют серьезные амбиции в Лиге чемпионов. Номинальное преимущество домашнего поля вряд ли станет определяющим фактором, поскольку матч пройдет в Лондоне, вдали от привычных стадионов обоих клубов. К тому же АЕК в последнее время неплохо играет на выезде.

По стилю соперники во многом похожи. И «Шахтер», и греческая команда предпочитают контролировать мяч, активно действовать в атаке и не отказываться от инициативы. Поэтому борьба за преимущество в центре поля может стать одним из ключевых факторов встречи.

При этом АЕК выглядит достаточно сбалансированным коллективом, способным выдерживать высокий темп на протяжении всего матча. «Шахтер» же может получить преимущество за счет индивидуального мастерства бразильских футболистов, которые способны решить исход встречи одним удачным эпизодом.

Ожидать большого количества голов не приходится: цена ошибки в матче такого уровня высока, а соперники вряд ли захотят необдуманно рисковать. Тем не менее атакующий потенциал обеих команд оставляет украинскому чемпиону хорошие шансы на успех.

Прогноз: минимальная победа «Шахтера».

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Матвиенко, Бондарь, Энрике, Очеретько, Назарина, Алиссон, Изаки, Мендоса, Элиас.

АЕК: Бриньоли, Рота, Мукуди, Редвас, Пилиос, Майер, Марин, Зубков, Койта, Йович, Зини.