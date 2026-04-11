Барселона – Эспаньол. Прогноз на матч чемпионата Испании 11 апреля

Дата публикации: 11-04-2026 17:50

11 апреля на легендарном стадионе «Камп Ноу» состоится центральный матч 31-го тура испанской Примеры, где сойдутся два заклятых соперника из Каталонии - «Барселона» и «Эспаньол». Начало каталонского дерби намечено на 19:30 по киевскому времени. Это противостояние всегда вызывает огромный интерес не только среди поклонников обоих клубов, но и у всех ценителей испанского футбола, ведь градус борьбы в таких встречах традиционно зашкаливает.

«Барселона»

«Барса» в этом сезоне не может позволить себе расслабиться ни на минуту. После завоевания единственного пока трофея - Суперкубка Испании, каталонцы серьезно рассчитывали побороться и за Кубок Испании, но были разгромлены мадридским «Атлетико» в полуфинале, уступив со счетом 0-4. Тем не менее, успех в предыдущем туре национального первенства, когда «Барселона» вырвала победу у подопечных Диего Симеоне со счетом 2-1, а «Реал» потерял очки в параллельном матче, позволил увеличить отрыв от главного конкурента до семи очков - и это всего за восемь туров до конца сезона! Сейчас мотивация, казалось бы, на спаде, но дерби с «Эспаньолом» - это всегда вопрос престижа и настоящая битва за Каталонию.

Однако, мысли подопечных Хави, возможно, уже заняты Лигой чемпионов. После непростой борьбы на групповом этапе, где никто не дал расслабиться, «Барселона» преодолела стадию плей-офф, выбив «Ньюкасл», и теперь сражается в четвертьфинале с тем же «Атлетико». Первый матч на выезде сложился неудачно: каталонцы проиграли 0-2, при этом большую часть поединка играли вдесятером. Теперь на родном «Камп Ноу» команде придется устраивать настоящую ремонтаду, чтобы сохранить шансы на европреземье.

«Эспаньол»

Соседи «Барсы» недавно пережили очередное падение и возвращение - «Эспаньол» опускался в Сегунду, но вновь смог выбраться в элиту. Значительную роль в этом сыграл новый тренер Маноло Гонсалес, который сходу вывел команду в Примеру, пусть и только через сито плей-офф. В этом сезоне сине-белые быстро набрали 40+ очков, что дало им возможность закрепиться в верхней половине таблицы даже вопреки крайне сильной конкуренции.

Перед Новым годом «Эспаньол» шел на пятом месте и претендовал, казалось, даже на попадание в Лигу чемпионов. Однако с наступлением 2026 года команда так ни разу и не одержала победу: серия безвыигрышных матчей продолжается и после весенней паузы. В крайнем туре «Эспаньол» сыграл вничью 0-0 с «Бетисом», который тоже переживает не лучшие времена. Это вновь вызвало у болельщиков вопросы относительно готовности коллектива к борьбе за места в еврокубках.

Статистика очных противостояний

В истории противостояний команды точат зуб друг на друга уже десятки лет. Но в последние годы преимущество однозначно на стороне «Барселоны». В последний раз «Эспаньол» смог добиться победы в дерби только в начале 2018 года, да и то лишь в рамках Кубка Испании. Тогда успех был нивелирован разгромом со стороны «сине-гранатовых» в ответной игре. Четыре последних очных встречи неизменно завершались победами «Барсы», и болельщики ожидают продолжения этой серии.

Прогноз на матч

Букмекерские конторы абсолютно уверены, что «Эспаньол» в этот раз попадёт под горячую руку разозленной «Барселоны», которая стремится публично исправиться за неудачу в Лиге чемпионов и увеличить свое преимущество в Примере. С учетом формы «Барсы» и проблем гостей, логично ставить на победу хозяев с приличной форой. Прогноз: победа «Барселоны» с форой -1,5 гола (коэффициент 1.7). Не исключено, что на «Камп Ноу» мы увидим уверенный, яркий и результативный футбол от фаворитов и очередную попытку «Эспаньола» нарушить неутешительную для себя традицию.