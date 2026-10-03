Албания - Финляндия 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эйр Албания (Арена Комбетаре) (Тирана, Албания), вместимость: 22000 12 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C , Группа 1. 5-й тур

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Составы команд Албания Финляндия Главные тренеры Роландо Маран Якоб Фрийс История личных встреч 03.10.2026 Лига наций УЕФА. Лига C Группа 1. 3-й тур 2 : 1 Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 Повышение Албания 4 9 2 Плей-офф за повышение Беларусь 4 7 3 Финляндия 4 7 4 Стыковая зона Сан-Марино 4 0 Группа 2 № Команда И О 1 Повышение Черногория 4 10 2 Плей-офф за повышение Кипр 4 7 3 Армения 4 4 4 Стыковая зона Латвия 4 1 Группа 3 № Команда И О 1 Повышение Словакия 4 10 2 Плей-офф за повышение Фарерские острова 4 4 3 Молдавия 4 4 4 Стыковая зона Казахстан 4 2 Группа 4 № Команда И О 1 Повышение Исландия 4 8 2 Плей-офф за повышение Эстония 4 6 3 Болгария 4 4 4 Стыковая зона Люксембург 4 3