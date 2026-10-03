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Албания - Финляндия 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эйр Албания (Арена Комбетаре) (Тирана, Албания), вместимость: 22000
12 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 5-й тур
Албания
Финляндия

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Албания
Финляндия
Главные тренеры
Италия Роландо Маран
Дания Якоб Фрийс
История личных встреч
03.10.2026 Лига наций УЕФА. Лига C Группа 1. 3-й тур Финляндия2 : 1Албания
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания49
2
Плей-офф за повышение
Беларусь47
3 Финляндия47
4
Стыковая зона
Сан-Марино40
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория410
2
Плей-офф за повышение
Кипр47
3 Армения44
4
Стыковая зона
Латвия41
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия410
2
Плей-офф за повышение
Фарерские острова44
3 Молдавия44
4
Стыковая зона
Казахстан42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия48
2
Плей-офф за повышение
Эстония46
3 Болгария44
4
Стыковая зона
Люксембург43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Албания
0%
Ничья
0%
Финляндия
0%

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