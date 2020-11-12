Турция - Бельгия 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция), вместимость: 30035
12 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 5-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Турция
Бельгия
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Серген Ялчин
|Марк ван Боммел
История личных встреч
|02.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 1. 3-й тур
|3 : 0
|03.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|1 : 1
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|3 : 2
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 5. 9-й тур
|2 : 0
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 5. 2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|4
|10
| 2
1/4 финала
|Италия
|4
|7
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|4
|6
| 4
Зона вылета
|Турция
|4
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|8
| 2
1/4 финала
|Греция
|4
|8
| 3
Стыковая зона
|Германия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Сербия
|4
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Англия
|4
|9
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|4
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Дания
|4
|6
| 3
Стыковая зона
|Уэльс
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|4
|3
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