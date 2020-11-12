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Турция - Бельгия 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция), вместимость: 30035
12 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 5-й тур
Турция
Бельгия

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Турция
Бельгия
Главные тренеры
Италия Винченцо Монтелла
Турция Серген Ялчин
Нидерланды Марк ван Боммел
История личных встреч
02.10.2026 Лига наций УЕФА. Лига A Группа 1. 3-й тур Бельгия3 : 0Турция
03.06.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 7-й тур Бельгия1 : 1Турция
07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 2-й тур Турция3 : 2Бельгия
10.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 5. 9-й тур Бельгия2 : 0Турция
10.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 5. 2-й тур Турция1 : 1Бельгия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция410
2
1/4 финала
Италия47
3
Стыковая зона
Бельгия46
4
Зона вылета
Турция40
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды48
2
1/4 финала
Греция48
3
Стыковая зона
Германия45
4
Зона вылета
Сербия40
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания412
2
1/4 финала
Англия49
3
Стыковая зона
Хорватия43
4
Зона вылета
Чехия40
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Дания46
3
Стыковая зона
Уэльс43
4
Зона вылета
Норвегия43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Турция
0%
Ничья
0%
Бельгия
0%

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