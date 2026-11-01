Армения - Кипр 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14935 12 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C , Группа 2. 5-й тур

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Составы команд Армения Кипр Главные тренеры Егише Меликович Меликян Апостолос Манциоз История личных встреч 02.10.2026 Лига наций УЕФА. Лига C Группа 2. 3-й тур 2 : 0 28.03.2023 Товарищеские матчи (сборные) — 2023 2 : 2 13.11.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 3 : 2 Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 Повышение Албания 4 9 2 Плей-офф за повышение Беларусь 4 7 3 Финляндия 4 7 4 Стыковая зона Сан-Марино 4 0 Группа 2 № Команда И О 1 Повышение Черногория 4 10 2 Плей-офф за повышение Кипр 4 7 3 Армения 4 4 4 Стыковая зона Латвия 4 1 Группа 3 № Команда И О 1 Повышение Словакия 4 10 2 Плей-офф за повышение Фарерские острова 4 4 3 Молдавия 4 4 4 Стыковая зона Казахстан 4 2 Группа 4 № Команда И О 1 Повышение Исландия 4 8 2 Плей-офф за повышение Эстония 4 6 3 Болгария 4 4 4 Стыковая зона Люксембург 4 3