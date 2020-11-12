04:11 ()
Свернуть список

Италия - Франция 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
12 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 5-й тур
Италия
Франция

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Италия
Франция
Главные тренеры
Италия Роберто Манчини
Франция Зинедин Зидан
История личных встреч
02.10.2026 Лига наций УЕФА. Лига A Группа 1. 3-й тур Франция1 : 1Италия
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 2. 6-й тур Италия1 : 3Франция
06.09.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 2. 1-й тур Франция1 : 3Италия
01.06.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Франция3 : 1Италия
01.09.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Италия1 : 3Франция
14.11.2012 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2012 Италия1 : 2Франция
17.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Франция0 : 2Италия
08.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. 9-й тур Италия0 : 0Франция
06.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. 2-й тур Франция3 : 1Италия
09.07.2006 ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 Финал Италия1 : 1 5 : 3Франция
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция410
2
1/4 финала
Италия47
3
Стыковая зона
Бельгия46
4
Зона вылета
Турция40
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды48
2
1/4 финала
Греция48
3
Стыковая зона
Германия45
4
Зона вылета
Сербия40
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания412
2
1/4 финала
Англия49
3
Стыковая зона
Хорватия43
4
Зона вылета
Чехия40
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Дания46
3
Стыковая зона
Уэльс43
4
Зона вылета
Норвегия43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Италия
0%
Ничья
0%
Франция
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close