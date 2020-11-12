Италия - Франция 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
12 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 5-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Италия
Франция
Главные тренеры
|Роберто Манчини
|Зинедин Зидан
История личных встреч
|02.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 1. 3-й тур
|1 : 1
|17.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 6-й тур
|1 : 3
|06.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 1-й тур
|1 : 3
|01.06.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 1
|01.09.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|14.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|1 : 2
|17.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|0 : 2
|08.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|0 : 0
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|09.07.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
|Финал
|1 : 1 5 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|4
|10
| 2
1/4 финала
|Италия
|4
|7
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|4
|6
| 4
Зона вылета
|Турция
|4
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|8
| 2
1/4 финала
|Греция
|4
|8
| 3
Стыковая зона
|Германия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Сербия
|4
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Англия
|4
|9
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|4
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Дания
|4
|6
| 3
Стыковая зона
|Уэльс
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|4
|3
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