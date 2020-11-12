Италия - Франция 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018 12 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A , Группа 1. 5-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Италия Франция Главные тренеры Роберто Манчини Зинедин Зидан История личных встреч 02.10.2026 Лига наций УЕФА. Лига A Группа 1. 3-й тур 1 : 1 17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 2. 6-й тур 1 : 3 06.09.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 2. 1-й тур 1 : 3 01.06.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 3 : 1 01.09.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 1 : 3 14.11.2012 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2012 1 : 2 17.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа C. 3-й тур 0 : 2 08.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. 9-й тур 0 : 0 06.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. 2-й тур 3 : 1 09.07.2006 ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006 Финал 1 : 1 5 : 3 Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 1/4 финала Франция 4 10 2 1/4 финала Италия 4 7 3 Стыковая зона Бельгия 4 6 4 Зона вылета Турция 4 0 Группа 2 № Команда И О 1 1/4 финала Нидерланды 4 8 2 1/4 финала Греция 4 8 3 Стыковая зона Германия 4 5 4 Зона вылета Сербия 4 0 Группа 3 № Команда И О 1 1/4 финала Испания 4 12 2 1/4 финала Англия 4 9 3 Стыковая зона Хорватия 4 3 4 Зона вылета Чехия 4 0 Группа 4 № Команда И О 1 1/4 финала Португалия 4 12 2 1/4 финала Дания 4 6 3 Стыковая зона Уэльс 4 3 4 Зона вылета Норвегия 4 3