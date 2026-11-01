Навалькарнеро - Бетис 12 Ноября прямая трансляция
12 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Навалькарнеро
Навалькарнеро
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|02.12.2025
|Кубок Испании
|1/32 финала
|2 : 3 ДВ
|29.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|2 : 1
|01.11.2023
|Кубок Испании
|1-й раунд
|0 : 1
|12.11.2022
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 3 ДВ
|28.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 6
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