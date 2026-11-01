Навалькарнеро - Бетис 12 Ноября прямая трансляция

12 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании , 1-й раунд

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Навалькарнеро Навалькарнеро Бетис Севилья Главные тренеры Мануэль Пеллегрини История личных встреч 02.12.2025 Кубок Испании 1/32 финала 2 : 3 ДВ 29.10.2025 Кубок Испании 1-й раунд 2 : 1 01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд 0 : 1 12.11.2022 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 3 ДВ 28.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала 0 : 6