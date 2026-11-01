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Навалькарнеро - Бетис 12 Ноября прямая трансляция

12 Ноября 2026 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 1-й раунд
Навалькарнеро
Бетис

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Навалькарнеро
Навалькарнеро
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
02.12.2025 Кубок Испании 1/32 финала Навалькарнеро2 : 3 ДВ
29.10.2025 Кубок Испании 1-й раунд Навалькарнеро2 : 1
01.11.2023 Кубок Испании 1-й раунд Навалькарнеро0 : 1
12.11.2022 Кубок Испании 1-й раунд Навалькарнеро1 : 3 ДВ
28.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Навалькарнеро0 : 6
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Навалькарнеро
0%
Ничья
0%
Бетис
0%

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