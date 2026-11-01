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Черногория - Латвия 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
12 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 2. 5-й тур
Черногория
Латвия

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Таблица
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Составы команд
Черногория
Латвия
Главные тренеры
Черногория Мирко Вучинич
Италия Паоло Николато
История личных встреч
02.10.2026 Лига наций УЕФА. Лига C Группа 2. 3-й тур Латвия1 : 2Черногория
07.09.2021 ЧМ-2022 — Европа Группа G. 6-й тур Черногория0 : 0Латвия
24.03.2021 ЧМ-2022 — Европа Группа G. 1-й тур Латвия1 : 2Черногория
07.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Черногория1 : 1Латвия
15.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 Черногория2 : 0Латвия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания49
2
Плей-офф за повышение
Беларусь47
3 Финляндия47
4
Стыковая зона
Сан-Марино40
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория410
2
Плей-офф за повышение
Кипр47
3 Армения44
4
Стыковая зона
Латвия41
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия410
2
Плей-офф за повышение
Фарерские острова44
3 Молдавия44
4
Стыковая зона
Казахстан42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия48
2
Плей-офф за повышение
Эстония46
3 Болгария44
4
Стыковая зона
Люксембург43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Черногория
0%
Ничья
0%
Латвия
0%

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