Черногория - Латвия 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230 12 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C , Группа 2. 5-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Черногория Латвия Главные тренеры Мирко Вучинич Паоло Николато История личных встреч 02.10.2026 Лига наций УЕФА. Лига C Группа 2. 3-й тур 1 : 2 07.09.2021 ЧМ-2022 — Европа Группа G. 6-й тур 0 : 0 24.03.2021 ЧМ-2022 — Европа Группа G. 1-й тур 1 : 2 07.10.2020 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 1 : 1 15.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 2 : 0 Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 Повышение Албания 4 9 2 Плей-офф за повышение Беларусь 4 7 3 Финляндия 4 7 4 Стыковая зона Сан-Марино 4 0 Группа 2 № Команда И О 1 Повышение Черногория 4 10 2 Плей-офф за повышение Кипр 4 7 3 Армения 4 4 4 Стыковая зона Латвия 4 1 Группа 3 № Команда И О 1 Повышение Словакия 4 10 2 Плей-офф за повышение Фарерские острова 4 4 3 Молдавия 4 4 4 Стыковая зона Казахстан 4 2 Группа 4 № Команда И О 1 Повышение Исландия 4 8 2 Плей-офф за повышение Эстония 4 6 3 Болгария 4 4 4 Стыковая зона Люксембург 4 3