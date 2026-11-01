04:10 ()
Свернуть список

Чехия - Испания 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия), вместимость: 20854
12 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 5-й тур
Чехия
Испания

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Чехия
Испания
Главные тренеры
Испания Санти Дения
Испания Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
03.10.2026 Лига наций УЕФА. Лига A Группа 3. 3-й тур Испания3 : 1Чехия
12.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 2. 4-й тур Испания2 : 0Чехия
05.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 2. 2-й тур Чехия2 : 2Испания
13.06.2016 ЧЕ-2016 — финальный раунд Группа D Испания1 : 0Чехия
07.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа I. 9-й тур Чехия0 : 2Испания
25.03.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа I. 5-й тур Испания2 : 1Чехия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция410
2
1/4 финала
Италия47
3
Стыковая зона
Бельгия46
4
Зона вылета
Турция40
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды48
2
1/4 финала
Греция48
3
Стыковая зона
Германия45
4
Зона вылета
Сербия40
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания412
2
1/4 финала
Англия49
3
Стыковая зона
Хорватия43
4
Зона вылета
Чехия40
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Дания46
3
Стыковая зона
Уэльс43
4
Зона вылета
Норвегия43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Чехия
0%
Ничья
0%
Испания
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close