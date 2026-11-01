Чехия - Испания 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: ЭПЕТ Арена (Прага, Чехия), вместимость: 20854 12 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A , Группа 3. 5-й тур

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Составы команд Чехия Испания Главные тренеры Санти Дения Луис де ла Фуэнте История личных встреч 03.10.2026 Лига наций УЕФА. Лига A Группа 3. 3-й тур 3 : 1 12.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 2. 4-й тур 2 : 0 05.06.2022 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 2. 2-й тур 2 : 2 13.06.2016 ЧЕ-2016 — финальный раунд Группа D 1 : 0 07.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа I. 9-й тур 0 : 2 25.03.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа I. 5-й тур 2 : 1 Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 1/4 финала Франция 4 10 2 1/4 финала Италия 4 7 3 Стыковая зона Бельгия 4 6 4 Зона вылета Турция 4 0 Группа 2 № Команда И О 1 1/4 финала Нидерланды 4 8 2 1/4 финала Греция 4 8 3 Стыковая зона Германия 4 5 4 Зона вылета Сербия 4 0 Группа 3 № Команда И О 1 1/4 финала Испания 4 12 2 1/4 финала Англия 4 9 3 Стыковая зона Хорватия 4 3 4 Зона вылета Чехия 4 0 Группа 4 № Команда И О 1 1/4 финала Португалия 4 12 2 1/4 финала Дания 4 6 3 Стыковая зона Уэльс 4 3 4 Зона вылета Норвегия 4 3