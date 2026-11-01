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Сан-Марино - Беларусь 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Марино Стэдиум (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 7000
12 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 5-й тур
Сан-Марино
Беларусь

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Таблица
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Составы команд
Сан-Марино
Беларусь
Главные тренеры
Италия Роберто Чеволи
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
03.10.2026 Лига наций УЕФА. Лига C Группа 1. 3-й тур Беларусь4 : 0Сан-Марино
18.11.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 6-й тур Сан-Марино0 : 2Беларусь
08.09.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 1-й тур Беларусь5 : 0Сан-Марино
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания49
2
Плей-офф за повышение
Беларусь47
3 Финляндия47
4
Стыковая зона
Сан-Марино40
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория410
2
Плей-офф за повышение
Кипр47
3 Армения44
4
Стыковая зона
Латвия41
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия410
2
Плей-офф за повышение
Фарерские острова44
3 Молдавия44
4
Стыковая зона
Казахстан42
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия48
2
Плей-офф за повышение
Эстония46
3 Болгария44
4
Стыковая зона
Люксембург43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сан-Марино
0%
Ничья
0%
Беларусь
0%

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