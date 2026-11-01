Сан-Марино - Беларусь 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Марино Стэдиум (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 7000 12 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C , Группа 1. 5-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Сан-Марино Беларусь Главные тренеры Роберто Чеволи Виктор Михайлович Гончаренко История личных встреч 03.10.2026 Лига наций УЕФА. Лига C Группа 1. 3-й тур 4 : 0 18.11.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 6-й тур 0 : 2 08.09.2018 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 1-й тур 5 : 0 Турнирная таблица Группа 1 № Команда И О 1 Повышение Албания 4 9 2 Плей-офф за повышение Беларусь 4 7 3 Финляндия 4 7 4 Стыковая зона Сан-Марино 4 0 Группа 2 № Команда И О 1 Повышение Черногория 4 10 2 Плей-офф за повышение Кипр 4 7 3 Армения 4 4 4 Стыковая зона Латвия 4 1 Группа 3 № Команда И О 1 Повышение Словакия 4 10 2 Плей-офф за повышение Фарерские острова 4 4 3 Молдавия 4 4 4 Стыковая зона Казахстан 4 2 Группа 4 № Команда И О 1 Повышение Исландия 4 8 2 Плей-офф за повышение Эстония 4 6 3 Болгария 4 4 4 Стыковая зона Люксембург 4 3