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Англия - Хорватия 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
12 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 5-й тур
Англия
Хорватия

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Англия
Хорватия
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Хорватия Славен Билич
История личных встреч
03.10.2026 Лига наций УЕФА. Лига A Группа 3. 3-й тур Хорватия0 : 7Англия
17.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа L. 1-й тур Англия4 : 2Хорватия
13.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд Группа D. 1-й тур Англия1 : 0Хорватия
18.11.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 6-й тур Англия2 : 1Хорватия
12.10.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 4. 3-й тур Хорватия0 : 0Англия
11.07.2018 ЧМ-2018 - финальный раунд 1/2 финала Хорватия2 : 1 ДВАнглия
09.09.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. 10-й тур Англия5 : 1Хорватия
10.09.2008 ЧМ-2010 - Европа Группа 6. 3-й тур Хорватия1 : 4Англия
21.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. 14-й тур Англия2 : 3Хорватия
11.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа E. 4-й тур Хорватия2 : 0Англия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция410
2
1/4 финала
Италия47
3
Стыковая зона
Бельгия46
4
Зона вылета
Турция40
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Нидерланды48
2
1/4 финала
Греция48
3
Стыковая зона
Германия45
4
Зона вылета
Сербия40
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания412
2
1/4 финала
Англия49
3
Стыковая зона
Хорватия43
4
Зона вылета
Чехия40
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия412
2
1/4 финала
Дания46
3
Стыковая зона
Уэльс43
4
Зона вылета
Норвегия43
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Англия
0%
Ничья
0%
Хорватия
0%

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