Англия - Хорватия 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
12 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 5-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Англия
Хорватия
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Славен Билич
История личных встреч
|03.10.2026
|Лига наций УЕФА. Лига A
|Группа 3. 3-й тур
|0 : 7
|17.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа L. 1-й тур
|4 : 2
|13.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|1 : 0
|18.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 6-й тур
|2 : 1
|12.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 3-й тур
|0 : 0
|11.07.2018
|ЧМ-2018 - финальный раунд
|1/2 финала
|2 : 1 ДВ
|09.09.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. 10-й тур
|5 : 1
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. 3-й тур
|1 : 4
|21.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 14-й тур
|2 : 3
|11.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|4
|10
| 2
1/4 финала
|Италия
|4
|7
| 3
Стыковая зона
|Бельгия
|4
|6
| 4
Зона вылета
|Турция
|4
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Нидерланды
|4
|8
| 2
1/4 финала
|Греция
|4
|8
| 3
Стыковая зона
|Германия
|4
|5
| 4
Зона вылета
|Сербия
|4
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Англия
|4
|9
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|4
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Дания
|4
|6
| 3
Стыковая зона
|Уэльс
|4
|3
| 4
Зона вылета
|Норвегия
|4
|3
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