Узбекистан - Россия 12 Ноября прямая трансляция

12 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026 , Товарищеские матчи

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Узбекистан Россия Главные тренеры Фабио Каннаваро Валерий Георгиевич Карпин История личных встреч 20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 0 : 0