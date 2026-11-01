Узбекистан - Россия 12 Ноября прямая трансляция
12 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Узбекистан
Россия
Главные тренеры
|Фабио Каннаваро
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|20.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
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