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Узбекистан - Россия 12 Ноября прямая трансляция

12 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Узбекистан
Россия

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Узбекистан
Россия
Главные тренеры
Италия Фабио Каннаваро
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
20.11.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Узбекистан0 : 0Россия
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Узбекистан
0%
Ничья
0%
Россия
0%

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