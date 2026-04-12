Сенсация в Севилье: «Атлетико» потерял очки в борьбе за топ-4

Дата публикации: 12-04-2026 01:26

В матче 31-го тура Ла Лига Севилья на своём поле обыграла Атлетико Мадрид со счётом 2:1.

Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», а главным арбитром был Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Хозяева быстро вышли вперёд: уже на 10-й минуте Акор Адамс реализовал пенальти. «Атлетико» сумел отыграться на 35-й минуте благодаря голу защитника Хавьер Боньяр.

Однако перед самым перерывом «Севилья» вновь повела в счёте — на 45+7-й минуте отличился Неманья Гудель, установив окончательный результат встречи.

После этого поражения «Атлетико» с 57 очками остаётся на четвёртом месте, рискуя осложнить борьбу за позиции в зоне Лиги чемпионов. «Севилья» набрала 34 балла и занимает 15-е место, отдаляясь от зоны вылета.

