Хулен Лопетеги установил исторический антирекорд на чемпионатах мира

Дата публикации: 20-06-2026 07:43

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги вошёл в историю чемпионатов мира со знаком минус. После разгромного поражения своей команды от Канады со счётом 0:6 испанский специалист установил уникальный антирекорд среди тренеров из Испании.

Как сообщает статистический портал OptaJose, Лопетеги стал первым испанским наставником, чья команда проиграла матч финальной стадии чемпионата мира с разницей в шесть мячей. Это крупнейшее поражение, которое когда-либо терпели испанские тренеры на мировых первенствах.

Неудача произошла во встрече второго тура группового этапа ЧМ-2026. Сборная Канады полностью доминировала на поле и отправила в ворота катарцев шесть безответных мячей, существенно улучшив свои шансы на выход в плей-офф турнира.

Напомним, в стартовом туре команда Катара сумела заработать одно очко, сыграв вничью со Швейцарией (1:1). Канада также начала турнир с ничейного результата в матче против Боснии и Герцеговины — 1:1.

Судьба путёвок в следующий раунд решится в заключительном туре группового этапа. 24 июня Катар встретится со сборной Боснии и Герцеговины, тогда как Канада и Швейцария определят победителя группы.