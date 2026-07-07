ФИФА вступилась за арбитра после критики Трампа: Коллина сделал официальное заявление

Дата публикации: 07-07-2026 10:46

ФИФА и Комитет арбитров организации выступили с официальным заявлением в поддержку бразильского судьи Рафаэла Клауса, который оказался в центре громкого скандала после резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Поводом для заявления стали публичные высказывания американского лидера, поставившего под сомнение решение арбитра удалить нападающего сборной США Фоларина Балогуна в матче чемпионата мира 2026 года против Боснии и Герцеговины.

В ФИФА подчеркнули, что полностью доверяют бразильскому рефери и высоко оценивают его профессиональные качества.

«ФИФА признаёт Рафаэла Клауса одним из ведущих профессиональных арбитров мира и ценным членом команды судей на чемпионате мира. На протяжении всей своей карьеры он неизменно демонстрировал высочайшие стандарты профессионализма и честности», — говорится в заявлении организации, которое приводит журналист Бен Джейкобс.

В поддержку Клауса также выступил председатель Судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. По его словам, опыт бразильца и его репутация не вызывают никаких сомнений.

«Рафаэл Клаус обслуживает свой второй чемпионат мира после турнира в Катаре в 2022 году. Это опытный и пользующийся большим уважением арбитр. Мы полностью уверены в нём как в надёжном официальном лице матча», — заявил Коллина.

Напомним, именно Рафаэл Клаус показал прямую красную карточку Фоларину Балогуну в поединке 1/16 финала против Боснии и Герцеговины после просмотра видеоповтора. Позднее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие дисквалификации американского форварда, позволив ему принять участие в следующем матче турнира.

Решение международной федерации вызвало широкий общественный резонанс. Дональд Трамп открыто раскритиковал первоначальные действия арбитра, а затем приветствовал отмену наказания. В ответ ФИФА публично выразила поддержку Клаусу, подчеркнув, что полностью доверяет одному из самых опытных судей мирового футбола.