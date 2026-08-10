Моуринью объяснил отказ от работы в «Манчестер Юнайтед» в 2013 году

Дата публикации: 10-08-2026 23:53

Жозе Моуринью в 2013 году действительно мог возглавить «Манчестер Юнайтед», сменив на посту главного тренера сэра Алекса Фергюсона. Однако португалец в последний момент выбрал другой путь и вернулся в «Челси».

По словам Моуринью, после ухода из «Реала» он уже договорился о возможности стать преемником Фергюсона. Предложение от английского клуба льстило специалисту, но в итоге эмоциональная связь с «Челси» оказалась сильнее.

Моуринью признался, что после мадридского периода хотел снова оказаться в клубе, где чувствовал бы особую привязанность со стороны болельщиков. Именно поэтому решение далось ему непросто, хотя спустя годы он не считает его ошибкой.

«Манчестер Юнайтед» в итоге выбрал Дэвида Мойеса в качестве преемника Фергюсона, а Моуринью летом 2013 года вернулся в «Челси». Слова португальского специалиста приводит BBC.

По словам нынешнего наставника «Реала», тогда он сделал выбор не столько разумом, сколько сердцем. И сейчас менять это решение он бы не стал.