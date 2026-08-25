«Челси» снова отказал «Лидсу» по Мудрику и сделал выбор в пользу «Страсбурга»

Дата публикации: 25-08-2026 13:59

Ситуация вокруг будущего Михаила Мудрика в «Челси» получила новое развитие. «Лидс Юнайтед» предпринял ещё одну попытку договориться об аренде украинского вингера, однако лондонский клуб в итоге не принял предложение.

Первым о новой инициативе английской команды сообщил Фабрицио Романо. Позже Бен Джейкобс раскрыл дальнейшие детали переговоров: по его информации, «Челси» официально отклонил предложение «Лидса» и больше не считает этот клуб подходящим вариантом для продолжения карьеры Мудрика.

При этом история с арендой пока далека от завершения. Интерес к украинцу сохраняют несколько клубов из АПЛ и других европейских чемпионатов. Главным фактором для «Челси» остаётся игровая практика футболиста — клуб хочет отправить его туда, где Мудрик сможет регулярно выходить на поле.

Сам игрок предпочитает не покидать Англию и рассчитывает продолжить карьеру именно в Премьер-лиге. Однако в качестве наиболее вероятного направления сейчас рассматривается французский «Страсбург». Этот вариант уже фигурировал в планах «Челси», поскольку клуб заинтересован в том, чтобы украинец получил стабильную игровую нагрузку после длительного перерыва.

После отмены дисквалификации Мудрик успел вернуться на поле в составе лондонской команды. Украинец принял участие в трёх товарищеских матчах — против «Ювентуса», «Милана» и «Дарул Тазима». Во всех трёх встречах он суммарно провёл 39 минут.

Таким образом, «Лидс» пока не смог убедить «Челси» в целесообразности сделки. Сам Мудрик хотел бы остаться в АПЛ, но окончательное решение по его новому клубу будет зависеть прежде всего от того, какой вариант обеспечит ему необходимое количество игрового времени.