17:28 ()
Свернуть список

«Челси» снова отказал «Лидсу» по Мудрику и сделал выбор в пользу «Страсбурга»

Дата публикации: 25-08-2026 13:59

 

Ситуация вокруг будущего Михаила Мудрика в «Челси» получила новое развитие. «Лидс Юнайтед» предпринял ещё одну попытку договориться об аренде украинского вингера, однако лондонский клуб в итоге не принял предложение.

Первым о новой инициативе английской команды сообщил Фабрицио Романо. Позже Бен Джейкобс раскрыл дальнейшие детали переговоров: по его информации, «Челси» официально отклонил предложение «Лидса» и больше не считает этот клуб подходящим вариантом для продолжения карьеры Мудрика.

При этом история с арендой пока далека от завершения. Интерес к украинцу сохраняют несколько клубов из АПЛ и других европейских чемпионатов. Главным фактором для «Челси» остаётся игровая практика футболиста — клуб хочет отправить его туда, где Мудрик сможет регулярно выходить на поле.

Сам игрок предпочитает не покидать Англию и рассчитывает продолжить карьеру именно в Премьер-лиге. Однако в качестве наиболее вероятного направления сейчас рассматривается французский «Страсбург». Этот вариант уже фигурировал в планах «Челси», поскольку клуб заинтересован в том, чтобы украинец получил стабильную игровую нагрузку после длительного перерыва.

После отмены дисквалификации Мудрик успел вернуться на поле в составе лондонской команды. Украинец принял участие в трёх товарищеских матчах — против «Ювентуса», «Милана» и «Дарул Тазима». Во всех трёх встречах он суммарно провёл 39 минут.

Таким образом, «Лидс» пока не смог убедить «Челси» в целесообразности сделки. Сам Мудрик хотел бы остаться в АПЛ, но окончательное решение по его новому клубу будет зависеть прежде всего от того, какой вариант обеспечит ему необходимое количество игрового времени.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close