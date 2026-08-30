«Сандерленд» дожал «Фулхэм» в матче 2-го тура чемпионата Англии

Дата публикации: 30-08-2026 18:49

«Сандерленд» одержал минимальную победу над «Фулхэмом» в матче чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Чёрные коты» с первых минут старались действовать первым номером и в течение первого тайма чаще контролировали игру. При этом хозяевам долго не удавалось довести свои атаки до опасного завершения.

После перерыва ситуация практически не изменилась. Команды продолжали действовать осторожно, а голевых моментов было немного. Казалось, встреча так и завершится без забитых мячей.

Однако на 75-й минуте «Сандерленд» всё-таки нашёл возможность для решающей атаки. Хабиб Диарра выполнил передачу на Вильсона Изидора, после чего нападающий дождался удобного момента и точным ударом поразил ворота «Фулхэма».

Гости не смогли ответить на этот гол до финального свистка. «Сандерленд» сохранил минимальное преимущество и записал в актив три очка.

Для «Фулхэма» это поражение стало вторым подряд в новом сезоне Премьер-лиги. «Сандерленд», в свою очередь, пополнил свой актив тремя очками.