Симеоне объяснил провал «Атлетико» за две минуты в игре с «Атлетиком»

Дата публикации: 05-09-2026 22:39

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал крупное поражение своей команды в матче 4-го тура чемпионата Испании. Мадридцы на выезде уступили «Атлетику» из Бильбао со счётом 0:3. Встреча состоялась на стадионе «Сан-Мамес Баррия», а главным арбитром был Хосе Мунуэра Монтеро.

По словам Симеоне, первый тайм не предвещал такого результата. «Атлетико» действовал в соответствии с планом, однако после перерыва допустил серию ошибок, которыми хозяева сумели воспользоваться.

«Матч развивался, как и ожидалось. Хороший первый тайм, за которым последовали две минуты невнимательности и неверных решений в ситуациях, с которыми мы должны были справиться лучше. «Атлетик» воспользовался этим упущением. Они заслуженно выиграли встречу», — сказал Симеоне, слова которого приводит Marca.

После нулевого первого тайма события начали развиваться против мадридской команды практически сразу после возобновления игры. На 46-й минуте Нико Уильямс открыл счёт, а уже через две минуты Роберт Наварро удвоил преимущество «Атлетика».

Симеоне отметил, что именно этот отрезок стал ключевым для исхода встречи. По мнению аргентинского специалиста, его команда должна была гораздо внимательнее провести первые минуты второй половины.

«Всё было хорошо перед началом второго тайма. Но мы не смогли должным образом сконцентрироваться, это ответственность тренерского штаба. Тренерский штаб не смог донести до игроков то, что им было необходимо», — признал главный тренер «Атлетико».

В концовке хозяева довели преимущество до крупного. На 90-й минуте Ойан Сансет забил третий мяч «Атлетика» и установил окончательный счёт — 3:0. Мадридцы не смогли ответить ни одним голом и потерпели первое поражение в текущем чемпионате.