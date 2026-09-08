Организаторы «Золотого мяча» отказались от названия «трофей Яшина» в номинации вратарей

Дата публикации: 08-09-2026 20:45

Организаторы «Золотого мяча» больше не используют название «трофей Яшина» при представлении награды лучшему вратарю мира. На это обращает внимание отсутствие имени легендарного советского голкипера в материалах, посвящённых номинации 2026 года.

При этом речь пока не идёт об официально объявленном переименовании награды. На сайте «Золотого мяча» опубликован список десяти претендентов на приз лучшему вратарю 2026 года, однако сама номинация теперь обозначена как «Goalkeeper of the Year». Имя Льва Яшина в заголовке и описании награды не фигурирует.

Среди нынешних номинантов представлены Яссин Буну, Тибо Куртуа, Жоан Гарсия, Грегор Кобель, Эмилиано Мартинес, Эдуард Менди, Давид Райя, Матвей Сафонов, Унаи Симон и Возинья. Победитель будет определён по итогам голосования специализированного международного жюри.

Ситуация выглядит особенно примечательно на фоне предыдущих публикаций организаторов. Ранее награда официально именовалась Yashin Trophy — «трофей Яшина». Само название было связано с Львом Яшиным, единственным вратарём в истории, который становился обладателем «Золотого мяча». Вручение отдельного приза лучшему голкиперу впервые состоялось на церемонии 2019 года.

Более того, в официальных материалах «Золотого мяча», опубликованных уже в 2026 году, название Yashin Trophy продолжало использоваться. В частности, организаторы называли так награду при рассказе о номинантах и выступлениях голкиперов на чемпионате мира.

Теперь же в свежем списке претендентов имя Яшина отсутствует. При этом организаторы не сообщили о том, что приняли решение официально переименовать награду. Поэтому на данный момент корректнее говорить об изменении формулировки в материалах «Золотого мяча», а не о подтверждённом отказе от названия «трофей Яшина».

Ранее в СМИ действительно появлялись сообщения о возможном переименовании вратарского приза, однако официального заявления по этому поводу не последовало. Последние материалы организаторов лишь усилили вопросы вокруг дальнейшего названия награды.