«Ему ещё многому нужно научиться»: Моуриньо оценил игру Диоманде в «Реале»

Дата публикации: 13-09-2026 12:42

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо рассказал о перспективах новичка команды Яна Диоманде, который пока адаптируется к уровню европейского футбола. Ивуарийский вингер перешёл в испанский клуб из «РБ Лейпциг» в августе. Сумма трансфера составила 125 млн евро, ещё 15 млн мадридцы могут выплатить в качестве бонусов.

Несмотря на столь высокую стоимость перехода, Диоманде пока не удавалось провести за «Реал» полный матч. До недавнего времени футболист преимущественно появлялся на поле после выхода со скамейки запасных.

В игре 5-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» Моуриньо впервые доверил Диоманде место в стартовом составе. Ивуариец провёл на поле 72 минуты, после чего был заменён. Результативными действиями ему отметиться не удалось.

После встречи Моуриньо объяснил, почему не спешит делать Диоманде постоянным игроком основы. По мнению португальского специалиста, футболисту пока не хватает опыта выступлений на самом высоком уровне.

«Я уже немного слишком стар для того, чтобы чувствовать давление из-за необходимости выпускать его. Есть составы, где приходится молиться, чтобы никто не получил травму, а есть команды, где много вариантов. Диоманде будет постепенно прогрессировать, ведь у него очень мало опыта выступлений на самом высоком уровне европейского футбола. В прошлом сезоне он играл за «Лейпциг» – и это почти весь его опыт», — сказал Моуриньо.

При этом тренер отметил сильные стороны новичка. В частности, специалист обратил внимание на способность Диоманде действовать один в один, играть в центре поля и наносить удары.

«С тактической точки зрения ему ещё многому нужно научиться, но чётко видно, что у него невероятный потенциал в эпизодах один на один, в центре поля, при ударах... Это очень сильный футболист, который даёт нам много вариантов», — отметил Моуриньо.

Наставник также рассказал, что Диоманде способен закрывать сразу несколько позиций в атаке. По его словам, ивуариец может действовать на месте Винисиуса Жуниора, а также выходить на правом фланге. Арда Гюлер, в свою очередь, способен сыграть справа и на позиции Джуда Беллингема.

Моуриньо подчеркнул, что конкуренция за место в составе остаётся высокой, однако сейчас он намерен уделять особое внимание развитию Диоманде.

«Мне приходится делать выбор, и сейчас я хочу развивать Диоманде, потому что уже знаю, что могут предложить мне другие футболисты», — добавил тренер.