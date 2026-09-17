«Сандерленд» начал Лигу Европы с победы над АЗ Алкмар 

Дата публикации: 17-09-2026 01:29

«Сандерленд» одержал победу над АЗ Алкмар в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2026/2027. Английский клуб принимал соперника из Нидерландов на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и добился минимального успеха со счётом 1:0.

Встреча долгое время проходила без забитых мячей. Обе команды старались действовать аккуратно, понимая цену ошибки в первом матче общего этапа турнира. Развязка наступила во втором тайме.

На 66-й минуте в ворота АЗ Алкмар был назначен 11-метровый удар. К мячу подошёл полузащитник «Сандерленда» Энцо Ле Фе и уверенно реализовал пенальти. Этот гол стал единственным результативным эпизодом встречи.

После пропущенного мяча нидерландская команда попыталась отыграться и прибавила в атаке. Однако хозяева поля сохранили концентрацию и не позволили сопернику восстановить равновесие. Финальный свисток зафиксировал победу «Сандерленда» со счётом 1:0.

Таким образом, английский клуб начал выступление в Лиге Европы с трёх очков. АЗ Алкмар, напротив, не сумел набрать баллы в первом туре общего этапа соревнования.

Следующий матч «Сандерленд» проведёт 15 октября в Португалии. Англичане сыграют на выезде с «Торринсе». В тот же день АЗ Алкмар вернётся домой и примет израильский «Хапоэль» Беэр-Шева.

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла». В финале прошлого розыгрыша бирмингемский клуб одержал крупную победу над «Фрайбургом» со счётом 3:0.