«Динамо» разгромило «Ростов» и поднялось на второе место в таблице РПЛ 

Дата публикации: 17-09-2026 22:32

Московское «Динамо» уверенно обыграло «Ростов» в матче 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 3:0. Главным арбитром матча был Андрей Прокопов из Ярославля.

Первого гола зрителям пришлось ждать до середины первого тайма. На 35-й минуте «Динамо» провело результативную контратаку, которую точным ударом завершил нападающий Константин Тюкавин. Московская команда получила преимущество 1:0 и сохранила его до перерыва.

После возобновления игры «Ростов» пытался вернуться в матч, однако бело-голубые сумели воспользоваться своими возможностями. На 78-й минуте полузащитник Виктор Окишор получил возможность пробить по воротам и отправил мяч в дальний угол, увеличив разрыв до двух голов.

В концовке встречи гости довели дело до крупной победы. На 88-й минуте в ворота «Ростова» был назначен пенальти, который реализовал Тюкавин. Для нападающего этот гол стал вторым в матче, а итоговый счёт достиг 3:0.

Таким образом, «Динамо» взяло три очка на выезде и улучшило своё положение в турнирной таблице. После девяти туров московская команда набрала 19 очков и поднялась на второе место. От лидирующего «Краснодара» бело-голубых отделяют два очка.

«Ростов» после домашнего поражения остался с восемью очками. Команда располагается на 12-й строчке турнирной таблицы РПЛ.

Главным героем встречи стал Константин Тюкавин, который сначала завершил контратаку «Динамо», а затем реализовал пенальти в самой концовке и оформил дубль.