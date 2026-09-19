«Монца» взяла верх над «Сассуоло» благодаря двум голам Варелы 

Дата публикации: 19-09-2026 00:58

«Монца» одержала победу над «Сассуоло» в матче 5-го тура итальянской Серии А. Встреча состоялась на домашнем стадионе «Монцы» и завершилась со счётом 2:1.

Команды начали игру достаточно осторожно. «Монца» старалась действовать первым номером и несколько раз пыталась создать опасность у ворот соперника, однако до перерыва хозяевам так и не удалось найти путь к голу. «Сассуоло» организованно оборонялся и практически не позволял сопернику воспользоваться ошибками в своей штрафной площади.

После паузы характер встречи изменился. На 51-й минуте «Монца» всё же добилась своего и открыла счёт. Гуштаву Варела оказался в нужной позиции и отправил мяч в ворота после передачи Самуэле Биринделли.

Хозяева продолжили использовать пространство в атаке и спустя 12 минут увеличили преимущество. На 63-й минуте Варела вновь оказался главным действующим лицом эпизода. Полузащитник забил второй мяч и оформил дубль, поставив «Монцу» в комфортное положение.

«Сассуоло» не отказался от попыток изменить ход встречи и в концовке смог сократить разрыв. Уже перед финальным свистком Василие Аджич поразил ворота хозяев и сделал счёт 2:1. Однако времени на второй гол гостям не хватило — «Монца» удержала минимальное преимущество и заработала три очка.

После пяти туров «Монца» имеет в активе четыре очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» сохранил девятую позицию, набрав семь баллов.



