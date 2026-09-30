Кисляк рассказал, что на самом деле известно об интересе «ПСЖ» 

Дата публикации: 30-09-2026 16:20

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал информацию о возможном интересе со стороны французского «ПСЖ». 20-летний футболист подтвердил, что определённые контакты действительно могли иметь место, однако не считает ситуацию настолько серьёзной, как её представляют в СМИ.

Кисляк объяснил, что подобные обращения регулярно происходят в футбольной среде. Клубы и посредники могут выходить на связь с агентом игрока, однако далеко не каждый такой контакт означает наличие конкретного предложения или переговоров о трансфере.

«Может, с «ПСЖ» что-то и было, но чисто какие-то контакты. Это происходит очень часто, клубы и посредники связываются с агентом. Мне кажется, эти слухи раздуты. Во всяком случае мне ничего не передавали — договорились с агентом общаться только о конкретном интересе. Не вникаю в это», — сказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Таким образом, сам футболист не располагает информацией о конкретном предложении со стороны французского гранда. Кисляк предпочитает не отвлекаться на трансферные слухи и оставляет подобные вопросы своему агенту.

В нынешнем сезоне полузащитник продолжает регулярно получать игровое время в составе ЦСКА. Кисляк провёл 11 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт три результативные передачи.

Действующий контракт футболиста с армейским клубом рассчитан до лета 2029 года. Поэтому возможный переход в другой клуб в случае появления конкретного предложения потребует переговоров между заинтересованными сторонами и ЦСКА.