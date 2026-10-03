Юристы допустили многолетний спор «Манчестер Сити» с Премьер-лигой
Юридический спор между «Манчестер Сити» и английской Премьер-лигой может продолжаться несколько лет, если клуб решит использовать все доступные механизмы обжалования. Об этом сообщает The Athletic.
Несмотря на установленные сроки для рассмотрения апелляции внутри самой Премьер-лиги, окончательное завершение дела может занять значительно больше времени. Одной из причин называют большой объём материалов, который необходимо учитывать в рамках разбирательства.
После завершения апелляционного процесса у «Манчестер Сити» потенциально могут оставаться другие юридические возможности. Эксперты не исключают, что спор в дальнейшем способен выйти за пределы внутренней спортивной юрисдикции английской Премьер-лиги.
«Правила Премьер-лиги предусматривают процедуру апелляции, а затем, возможно, дополнительное арбитражное разбирательство. Помимо этого, нельзя исключать возможность обращения в суд. Окончательное разрешение дисциплинарного разбирательства — не говоря уже о любых последующих исках — может затянуться ещё на годы», — заявил партнёр юридической фирмы Macfarlanes Фред Сноуболл.
Ранее «Манчестер Сити» официально подал апелляцию на решение комиссии Премьер-лиги. Клуб заявил, что не согласен с выводами комиссии и считает, что в решении допущены существенные ошибки в вопросах права, принципов и фактов.
Внутренняя апелляционная процедура имеет установленные регламентом сроки, однако возможные дальнейшие этапы способны значительно увеличить продолжительность всего процесса. Если спор действительно перейдёт в последующие юридические инстанции, окончательная точка в деле может быть поставлена значительно позже завершения первого этапа обжалования.
Таким образом, нынешняя апелляция «Манчестер Сити» может стать лишь одной из стадий продолжительного юридического противостояния с Премьер-лигой.
Источник: The Athletic
«Ювентус» планирует серьёзно изменить состав в течение следующего года. Туринский клуб уже определяет потенциальных новичков сразу для нескольких...
Для рассмотрения апелляции «Манчестер Сити» на решение по делу о нарушении финансового регламента будет сформирован новый состав судебной комиссии...
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал ситуацию вокруг Криштиану Роналду, который оказался в центре внимания после...
Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение команды от Северной Ирландии в матче 3-го тура дивизиона B Лиги наций. Встреча...
Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил подвёл итоги матча 3-го тура Лиги наций УЕФА против Украины. Его команда одержала уверенную...