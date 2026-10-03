Юристы допустили многолетний спор «Манчестер Сити» с Премьер-лигой 

Дата публикации: 03-10-2026 10:24

Юридический спор между «Манчестер Сити» и английской Премьер-лигой может продолжаться несколько лет, если клуб решит использовать все доступные механизмы обжалования. Об этом сообщает The Athletic.

Несмотря на установленные сроки для рассмотрения апелляции внутри самой Премьер-лиги, окончательное завершение дела может занять значительно больше времени. Одной из причин называют большой объём материалов, который необходимо учитывать в рамках разбирательства.

После завершения апелляционного процесса у «Манчестер Сити» потенциально могут оставаться другие юридические возможности. Эксперты не исключают, что спор в дальнейшем способен выйти за пределы внутренней спортивной юрисдикции английской Премьер-лиги.

«Правила Премьер-лиги предусматривают процедуру апелляции, а затем, возможно, дополнительное арбитражное разбирательство. Помимо этого, нельзя исключать возможность обращения в суд. Окончательное разрешение дисциплинарного разбирательства — не говоря уже о любых последующих исках — может затянуться ещё на годы», — заявил партнёр юридической фирмы Macfarlanes Фред Сноуболл.

Ранее «Манчестер Сити» официально подал апелляцию на решение комиссии Премьер-лиги. Клуб заявил, что не согласен с выводами комиссии и считает, что в решении допущены существенные ошибки в вопросах права, принципов и фактов.

Внутренняя апелляционная процедура имеет установленные регламентом сроки, однако возможные дальнейшие этапы способны значительно увеличить продолжительность всего процесса. Если спор действительно перейдёт в последующие юридические инстанции, окончательная точка в деле может быть поставлена значительно позже завершения первого этапа обжалования.

Таким образом, нынешняя апелляция «Манчестер Сити» может стать лишь одной из стадий продолжительного юридического противостояния с Премьер-лигой.

Источник: The Athletic