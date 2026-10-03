Тренер Северной Ирландии рассказал о причинах победы над Украиной 

Дата публикации: 03-10-2026 10:16

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил подвёл итоги матча 3-го тура Лиги наций УЕФА против Украины. Его команда одержала уверенную победу со счётом 3:0 в гостевой встрече.

Наставник североирландцев отметил высокий уровень соперника и подчеркнул, что добиться крупного успеха удалось благодаря качественной подготовке, организованной игре и дисциплине на протяжении всего матча.

«Мы играли против очень сильной команды, поэтому должны были быть отлично организованы, и команда была чрезвычайно хорошо подготовлена. Тренерский штаб проделал великолепную работу. Всё сложилось — мы забили со стандарта в начале игры, а второй гол был блестящим. Нам понадобилась большая дисциплина, ещё один матч без пропущенных голов и очень хорошие выступления всего состава.

Нелегко приехать сюда и выиграть со счётом 3:0, мало кто так умеет. У Украины были моменты, но мы хорошо с ними справились, и это была хорошая командная игра. В команде царит сплочённость, нам всем это нравится, любим выезжать на выездные матчи. Матчи следуют один за другим, и мы набираем обороты», — приводит слова О’Нила ESPN.

Северная Ирландия сумела быстро выйти вперёд благодаря голу после стандартного положения. Второй мяч, по оценке О’Нила, стал результатом качественной командной атаки. При этом после получения преимущества гости не отказались от активной игры и продолжили контролировать ход встречи.

Особое внимание тренер уделил действиям обороны. Украинская команда смогла создать несколько опасных эпизодов, однако североирландцы сохранили концентрацию и в очередной раз завершили матч без пропущенных голов.

После трёх туров сборная Северной Ирландии возглавляет группу 2 Лиги B, набрав семь очков. Украина располагается на второй позиции с четырьмя очками.

Источник: ESPN