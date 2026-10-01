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Фарерские острова - Словакия 2 октября обзор матча

Дата публикации: 03-10-2026
Фарерские острова
Фарерские острова
1 : 1
Словакия
Словакия
Составы команд
Фарерские острова
Словакия
1Фарерские островаврМаттиас Ламхавудже
15Фарерские островазщОдмар Фарё
16Фарерские островазщГуннар Ватнхамар
5Фарерские островазщАндриас Эдмундссон
2Фарерские островапзЙоаннес Даниэльсен
21Фарерские островапзГеза Давид Тури
7Фарерские островапзЙоаннес Бьярталид
83'
13Фарерские островапзМартин Агнассон
14Фарерские островапзПоуль Кадльсберг
55'
11Фарерские острованпПетур Кнудсен
55'
20Фарерские острованпХанус Сёренсен
17Фарерские острованпАдриан Юстинуссен
55'
10Фарерские острованпОки Самуэльсен
55'
9Фарерские острованпЙёрджен Нильсен
83'
23СловакияврДоминик Грейф
4СловакиязщМартин Вальент
82'
3СловакиязщДенис Вавро
14СловакиязщМилан Шкриньяр
2СловакиязщИван Месик
10СловакияпзТомаш Суслов
22СловакияпзСтанислав Лоботка
19СловакияпзТомаш Риго
63'
7СловакияпзЛео Сауэр
46'
20СловакиянпДавид Дюриш
63'
9СловакиянпРоберт Боженик
70'
17СловакиянпЛукаш Гараслин
46'
18СловакиязщИван Шранц
63'
8СловакияпзОндрей Дуда
63'
15СловакиянпДавид Стрелец
70'
16СловакиязщДавид Ганцко
82'
Запасные
12Фарерские островаврАри Петерсен
23Фарерские островаврБордур О Ренатрёд
3Фарерские островазщВильормур Давидсен
4Фарерские островазщСэмюэл Чуквуди
8Фарерские островазщХейни Ватнсдаль
19Фарерские островазщЯнн Беньяминсен
6Фарерские островапзEmil Joensen
22Фарерские островапзМаттиас Хедлисдаль
18Фарерские острованпАрон Беньяминсен
1СловакияврМартин Дубравка
12СловакияврДоминик Такач
5СловакиязщЛюбомир Шатка
6СловакияпзПетер Покорны
11СловакиянпТомаш Бобчек
13СловакиянпАдриан Капралик
21СловакиянпЭрик Прекоп
Главные тренеры
Фарерские островаЭйдун Клакстейн
СловакияВладимир Вайсс
Голы
Гуннар Ватнхамар
0:1
38'
Адриан Юстинуссен
Оки Самуэльсен
1:1
66'
Наказания
Йоаннес Даниэльсен
41'
Геза Давид Тури
65'
Андриас Эдмундссон
69'
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