Фарерские острова - Словакия 2 октября обзор матча
Дата публикации: 03-10-2026
Фарерские острова
1 : 1
Словакия
Составы команд
Фарерские острова
Словакия
|1
|вр
|Маттиас Ламхавудже
|15
|зщ
|Одмар Фарё
|16
|зщ
|Гуннар Ватнхамар
|5
|зщ
|Андриас Эдмундссон
|2
|пз
|Йоаннес Даниэльсен
|21
|пз
|Геза Давид Тури
|7
|пз
|Йоаннес Бьярталид
83'
|13
|пз
|Мартин Агнассон
|14
|пз
|Поуль Кадльсберг
55'
|11
|нп
|Петур Кнудсен
55'
|20
|нп
|Ханус Сёренсен
|17
|нп
|Адриан Юстинуссен
55'
|10
|нп
|Оки Самуэльсен
55'
|9
|нп
|Йёрджен Нильсен
83'
|23
|вр
|Доминик Грейф
|4
|зщ
|Мартин Вальент
82'
|3
|зщ
|Денис Вавро
|14
|зщ
|Милан Шкриньяр
|2
|зщ
|Иван Месик
|10
|пз
|Томаш Суслов
|22
|пз
|Станислав Лоботка
|19
|пз
|Томаш Риго
63'
|7
|пз
|Лео Сауэр
46'
|20
|нп
|Давид Дюриш
63'
|9
|нп
|Роберт Боженик
70'
|17
|нп
|Лукаш Гараслин
46'
|18
|зщ
|Иван Шранц
63'
|8
|пз
|Ондрей Дуда
63'
|15
|нп
|Давид Стрелец
70'
|16
|зщ
|Давид Ганцко
82'
Запасные
|12
|вр
|Ари Петерсен
|23
|вр
|Бордур О Ренатрёд
|3
|зщ
|Вильормур Давидсен
|4
|зщ
|Сэмюэл Чуквуди
|8
|зщ
|Хейни Ватнсдаль
|19
|зщ
|Янн Беньяминсен
|6
|пз
|Emil Joensen
|22
|пз
|Маттиас Хедлисдаль
|18
|нп
|Арон Беньяминсен
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|12
|вр
|Доминик Такач
|5
|зщ
|Любомир Шатка
|6
|пз
|Петер Покорны
|11
|нп
|Томаш Бобчек
|13
|нп
|Адриан Капралик
|21
|нп
|Эрик Прекоп
Главные тренеры
|Эйдун Клакстейн
|Владимир Вайсс
Голы
Гуннар Ватнхамар
0:1
38'
Адриан Юстинуссен
Оки Самуэльсен
1:1
66'
Наказания
Йоаннес Даниэльсен
41'
Геза Давид Тури
65'
Андриас Эдмундссон
69'
Украина U21 - Хорватия U21 2 октября обзор матча
Футбол | Отборочный урнир ЧЕ 2027 | Видео...
Футбол | Отборочный урнир ЧЕ 2027 | Видео...
Кипр - Армения 2 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Латвия - Черногория 2 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Казахстан - Молдова 2 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Дания - Португалия 1 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...