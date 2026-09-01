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Швейцария - Словения 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Свисспорарена (Люцерн, Швейцария), вместимость: 17800
03 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 3-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Швейцария
Словения

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Составы команд
Швейцария
Словения
1ШвейцарияврГрегор Кобель
16ШвейцариязщЗакари Атекаме
4ШвейцариязщНико Эльведи
5ШвейцариязщМануэль Аканджи
13ШвейцариязщРикардо Родригес
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
14ШвейцарияпзАрдон Яшари
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
9ШвейцарияпзЙохан Манзамби
11ШвейцариянпДан Ндой
10ШвейцариянпЗеки Амдуни
1СловенияврЯн Облак
2СловениязщЖан Карничник
23СловениязщДавид Брекало
6СловениязщЯка Бийол
21СловениязщВанья Дркушич
13СловениязщЭрик Янжа
8СловенияпзСанди Ловрич
22СловенияпзАдам Черин
15СловенияпзДаниэль Штурм
7СловениянпТьяш Бегич
18СловениянпЖан Випотник
Главные тренеры
ШвейцарияМурат Якин
СловенияБоштьян Цесар
История личных встреч
13.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 4-й турСловения0 : 0Швейцария
08.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа B. 2-й турШвейцария3 : 0Словения
05.09.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа E. 7-й турШвейцария3 : 2Словения
09.10.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа E. 2-й турСловения1 : 0Швейцария
15.10.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа E. 10-й турШвейцария1 : 0Словения
07.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа E. 1-й турСловения0 : 2Швейцария
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария26
2
Плей-офф за повышение
Словения24
3 Шотландия21
4
Стыковая зона
Северная Македония20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина24
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия24
3 Грузия21
4
Стыковая зона
Венгрия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия37
2
Плей-офф за повышение
Косово34
3 Ирландия34
4
Стыковая зона
Израиль31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина24
3 Польша21
4
Стыковая зона
Румыния20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Швейцария
0%
Ничья
0%
Словения
0%

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