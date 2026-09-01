Швейцария - Словения 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Свисспорарена (Люцерн, Швейцария), вместимость: 17800
03 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 3-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Швейцария
Словения
|1
|вр
|Грегор Кобель
|16
|зщ
|Закари Атекаме
|4
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Мануэль Аканджи
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|14
|пз
|Ардон Яшари
|20
|пз
|Михел Эбишер
|9
|пз
|Йохан Манзамби
|11
|нп
|Дан Ндой
|10
|нп
|Зеки Амдуни
|1
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Жан Карничник
|23
|зщ
|Давид Брекало
|6
|зщ
|Яка Бийол
|21
|зщ
|Ванья Дркушич
|13
|зщ
|Эрик Янжа
|8
|пз
|Санди Ловрич
|22
|пз
|Адам Черин
|15
|пз
|Даниэль Штурм
|7
|нп
|Тьяш Бегич
|18
|нп
|Жан Випотник
Главные тренеры
|Мурат Якин
|Боштьян Цесар
История личных встреч
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа B. 4-й тур
|0 : 0
|08.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа B. 2-й тур
|3 : 0
|05.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|3 : 2
|09.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа E. 10-й тур
|1 : 0
|07.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа E. 1-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|2
|4
|3
|Грузия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|2
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|3
|4
|3
|Ирландия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|3
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|2
|4
|3
|Польша
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|2
|0
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