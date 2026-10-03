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Юрист оценил шансы «Манчестер Сити» отменить решение комиссии Премьер-лиги

Дата публикации: 03-10-2026 10:21

Юрист оценил шансы «Манчестер Сити» отменить решение комиссии Премьер-лиги 

Для рассмотрения апелляции «Манчестер Сити» на решение по делу о нарушении финансового регламента будет сформирован новый состав судебной комиссии английской Премьер-лиги. При этом процедура не предусматривает полноценного повторного рассмотрения дела с самого начала. Об этом сообщил журналист The Athletic Джордан Кэмпбелл.

Согласно действующему регламенту, апелляционный орган должен заниматься исключительно пересмотром ранее вынесенного решения. Повторное исследование всей доказательной базы и проведение нового разбирательства по существу дела не предусмотрены.

Также определены сроки проведения процедуры. Слушание по апелляции должно состояться в течение 12 недель с момента официальной подачи соответствующего заявления. После завершения заседания коллегии предоставляется не более 30 дней для вынесения окончательного вердикта.

Таким образом, новая комиссия будет оценивать уже принятое решение и доводы, представленные «Манчестер Сити» в рамках апелляции. Клуб не сможет потребовать полного повторного слушания дела с изучением всех материалов так, словно первоначального разбирательства не существовало.

Спортивный юрист компании Bray and Krais Алекс Гудчайлд отдельно оценил перспективы «Манчестер Сити». По его словам, отменить первоначальные выводы комиссии клубу будет крайне сложно.

Ранее «Манчестер Сити» официально подтвердил подачу апелляции на решение комиссии Премьер-лиги. Руководство клуба заявило, что считает выводы комиссии содержащими существенные ошибки в вопросах права, принципов и фактов, а также подчеркнуло наличие доказательств в поддержку своей позиции.

Теперь дальнейшая судьба дела будет зависеть от работы нового состава апелляционной комиссии и результатов рассмотрения аргументов английского клуба.

Источник: The Athletic

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