Верес - Кудровка 03 Октября прямая трансляция
03 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Верес
Ровно
Кудровка
|91
|вр
|Валентин Горох
|17
|зщ
|Михаил Протасевич
|4
|зщ
|Кай Ципот
|3
|зщ
|Семён Вовченко
|2
|зщ
|Максим Смиян
|14
|пз
|Игорь Харатин
|6
|пз
|David Niyo
|19
|пз
|Андре Гонсалвеш
|88
|пз
|Ростислав Баран
|77
|пз
|Владислав Шарай
|23
|нп
|Никита Александров
|37
|вр
|Антон Яшков
|42
|зщ
|Евгений Пасич
|69
|зщ
|Юрий Потимков
|17
|зщ
|Мирослав Сердюк
|25
|зщ
|Николай Огарков
|38
|пз
|Matias Rosales
|19
|пз
|Артур Думанюк
|8
|пз
|Евгений Смирный
|7
|нп
|Иван Петряк
|9
|нп
|Reynaldino Verley
|21
|нп
|Александр Беляев
История личных встреч
|14.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 0
|12.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|7
|18
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|7
|18
| 3
Лига конференций
|Карпаты
|7
|14
|4
|Динамо К
|6
|13
|5
|Металлист 1925
|6
|12
|6
|Эпицентр
|7
|8
|7
|ЛНЗ Черкассы
|7
|8
|8
|Заря
|7
|8
|9
|Левый Берег
|6
|7
|10
|Буковина
|7
|7
|11
|Верес
|6
|6
|12
|Черноморец
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Колос
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Кривбасс
|6
|5
| 15
Зона вылета
|Оболонь-Бровар
|7
|4
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|6
|2
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