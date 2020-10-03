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Верес - Кудровка 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 6-й тур
Верес
Кудровка

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Составы команд
Верес
Ровно
Кудровка
91 Украина вр Валентин Горох
17 Украина зщ Михаил Протасевич
4 Словения зщ Кай Ципот
3 Украина зщ Семён Вовченко
2 Украина зщ Максим Смиян
14 Украина пз Игорь Харатин
6 Руанда пз David Niyo
19 Португалия пз Андре Гонсалвеш
88 Украина пз Ростислав Баран
77 Украина пз Владислав Шарай
23 Украина нп Никита Александров
37 Украина вр Антон Яшков
42 Украина зщ Евгений Пасич
69 Украина зщ Юрий Потимков
17 Украина зщ Мирослав Сердюк
25 Украина зщ Николай Огарков
38 Аргентина пз Matias Rosales
19 Украина пз Артур Думанюк
8 Украина пз Евгений Смирный
7 Украина нп Иван Петряк
9 Панама нп Reynaldino Verley
21 Украина нп Александр Беляев
История личных встреч
14.03.2026 Украина — Премьер-лига 20-й тур Кудровка0 : 0Верес
12.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Верес2 : 0Кудровка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье718
2
Лига конференций
Шахтёр718
3
Лига конференций
Карпаты714
4 Динамо К613
5 Металлист 1925612
6 Эпицентр78
7 ЛНЗ Черкассы78
8 Заря78
9 Левый Берег67
10 Буковина77
11 Верес66
12 Черноморец65
13
Стыковая зона
Колос65
14
Стыковая зона
Кривбасс65
15
Зона вылета
Оболонь-Бровар74
16
Зона вылета
Кудровка62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Верес
0%
Ничья
0%
Кудровка
0%

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