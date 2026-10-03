Польша - Румыния 2 октября обзор матча
Дата публикации: 03-10-2026
Польша
6 : 0
Румыния
Составы команд
Польша
Румыния
|1
|вр
|Марцин Булка
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
|5
|зщ
|Ян Беднарек
|2
|пз
|Мэтти Кэш
63'
|10
|пз
|Пётр Зелиньски
71'
|20
|пз
|Себастьян Шиманьски
71'
|21
|пз
|Никола Залевски
78'
|19
|пз
|Пшемыслав Франковски
|16
|пз
|Виктор Новак
63'
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|11
|нп
|Кароль Свидерски
|3
|зщ
|Норберт Войтушек
63'
|8
|пз
|Кацпер Урбаньски
63'
|6
|пз
|Бартош Слиш
71'
|18
|нп
|Марцель Регула
71'
|7
|нп
|Оскар Петушевский
78'
|12
|вр
|Отто Хиндрих
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|5
|зщ
|Вирджил Гицэ
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|11
|зщ
|Никушор Банку
67'
|17
|пз
|Тудор Бэлуцэ
|18
|пз
|Рэзван Марин
78'
|14
|пз
|Янис Хаджи
67'
|20
|пз
|Деннис Ман
67'
|13
|пз
|Валентин Михэйлэ
27'
|9
|нп
|Даниэль Бырлиджа
|4
|пз
|Андрей Коубиш
27'
|15
|зщ
|Андрей Борза
67'
|22
|зщ
|Богдан Раковицан
67'
|6
|пз
|Мариус Марин
67'
|19
|пз
|Кэтэлин Кыржан
78'
Запасные
|12
|вр
|Матеуш Кохальски
|22
|вр
|Славомир Абрамович
|4
|зщ
|Томаш Кендзёра
|15
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|23
|зщ
|Кацпер Потульский
|17
|пз
|Михал Скурась
|13
|нп
|Матеуш Жуковски
|1
|вр
|Йонуц Раду
|16
|вр
|Валентин Кожокару
|23
|зщ
|Тони Страта
|7
|пз
|Флорин Тэнасе
|8
|пз
|Александру Чикылдэу
|10
|пз
|Николае Станчу
|21
|нп
|Олимпиу Моруцан
Главные тренеры
|Ян Урбан
|Георге Хаджи
Голы
Роберт Левандовски
1:0
24'
Роберт Левандовски
Никола Залевски
2:0
47'
Вирджил Гицэ
3:0
49'
Пётр Зелиньски
4:0
62'
Ян Беднарек
Себастьян Шиманьски
5:0
66'
Роберт Левандовски
Оскар Петушевский
6:0
86'
Наказания
Раду Дрэгушин
22'
Вирджил Гицэ
35'
Тудор Бэлуцэ
39'
Роберт Левандовски
42'
Кароль Свидерски
57'
Андрей Борза
73'
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