04:45 ()
Свернуть список

Польша - Румыния 2 октября обзор матча

Дата публикации: 03-10-2026
Польша
Польша
6 : 0
Румыния
Румыния
Составы команд
Польша
Румыния
1ПольшаврМарцин Булка
14ПольшазщЯкуб Кивёр
5ПольшазщЯн Беднарек
2ПольшапзМэтти Кэш
63'
10ПольшапзПётр Зелиньски
71'
20ПольшапзСебастьян Шиманьски
71'
21ПольшапзНикола Залевски
78'
19ПольшапзПшемыслав Франковски
16ПольшапзВиктор Новак
63'
9ПольшанпРоберт Левандовски
11ПольшанпКароль Свидерски
3ПольшазщНорберт Войтушек
63'
8ПольшапзКацпер Урбаньски
63'
6ПольшапзБартош Слиш
71'
18ПольшанпМарцель Регула
71'
7ПольшанпОскар Петушевский
78'
12РумынияврОтто Хиндрих
3РумыниязщРаду Дрэгушин
5РумыниязщВирджил Гицэ
2РумыниязщАндрей Рациу
11РумыниязщНикушор Банку
67'
17РумынияпзТудор Бэлуцэ
18РумынияпзРэзван Марин
78'
14РумынияпзЯнис Хаджи
67'
20РумынияпзДеннис Ман
67'
13РумынияпзВалентин Михэйлэ
27'
9РумыниянпДаниэль Бырлиджа
4РумынияпзАндрей Коубиш
27'
15РумыниязщАндрей Борза
67'
22РумыниязщБогдан Раковицан
67'
6РумынияпзМариус Марин
67'
19РумынияпзКэтэлин Кыржан
78'
Запасные
12ПольшаврМатеуш Кохальски
22ПольшаврСлавомир Абрамович
4ПольшазщТомаш Кендзёра
15ПольшазщТимотеуш Пухач
23ПольшазщКацпер Потульский
17ПольшапзМихал Скурась
13ПольшанпМатеуш Жуковски
1РумынияврЙонуц Раду
16РумынияврВалентин Кожокару
23РумыниязщТони Страта
7РумынияпзФлорин Тэнасе
8РумынияпзАлександру Чикылдэу
10РумынияпзНиколае Станчу
21РумыниянпОлимпиу Моруцан
Главные тренеры
ПольшаЯн Урбан
РумынияГеорге Хаджи
Голы
Роберт Левандовски
1:0
24'
Роберт Левандовски
Никола Залевски
2:0
47'
Вирджил Гицэ
3:0
49'
Пётр Зелиньски
4:0
62'
Ян Беднарек
Себастьян Шиманьски
5:0
66'
Роберт Левандовски
Оскар Петушевский
6:0
86'
Наказания
Раду Дрэгушин
22'
Вирджил Гицэ
35'
Тудор Бэлуцэ
39'
Роберт Левандовски
42'
Кароль Свидерски
57'
Андрей Борза
73'
Социальные комментарии Cackle
  • Босния и Герцеговина - Швеция 2 октября обзор матча
    Босния и Герцеговина - Швеция 2 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Венгрия - Грузия 2 октября обзор матча
    Венгрия - Грузия 2 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Фарерские острова - Словакия 2 октября обзор матча
    Фарерские острова - Словакия 2 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Украина U21 - Хорватия U21 2 октября обзор матча
    Украина U21 - Хорватия U21 2 октября обзор матча
    Футбол | Отборочный урнир ЧЕ 2027 | Видео...
  • Кипр - Армения 2 октября обзор матча
    Кипр - Армения 2 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close