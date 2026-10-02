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Кипр - Армения 2 октября обзор матча

Дата публикации: 02-10-2026
Кипр
Кипр
2 : 0
Армения
Армения
Составы команд
Кипр
Армения
1Кипрвр Фабиано
3КипрзщНиколас Панайоту
2КипрзщКостас Пилеас
15КипрпзLeonidas Konomis
4КипрпзГектор Киприану
10КипрпзЛоизос Лоизу
68'
20КипрпзГригорис Кастанос
84'
16КипрпзПанайотис Андреу
23АнглиянпМаркус Эдвардс
68'
11КипрнпАндроникос Какулис
54'
9КипрнпИоаннис Питтас
84'
14КипрзщГиоргос Малеккидес
54'
21КипрнпМаринос Ционис
68'
7КипрнпАнгелос Неофиту
68'
18КипрпзКостакис Артиматас
84'
19КипрнпСтаврос Георгиу
84'
12АрменияврАрсен Бегларян
22АрмениязщЭрик Симонян
64'
3АрмениязщЭрик Пилоян
4АрмениязщГеоргий Арутюнян
21АрмениязщНаир Тикнизян
2АрменияпзАртём Бандикян
51'
8АрменияпзКарлен Оганесян
10АрменияпзЭдуард Сперцян
14АрменияпзГор Манвелян
78'
7АрмениянпЭдгар Севикян
46'
18АрмениянпАртур Миранян
64'
11АрмениянпНарек Григорян
46'
20АрмениязщДавид Тертерян
51'
6АрменияпзУгочукву Иву
64'
15АрменияпзКарен Налбандян
64'
23АрменияпзНарек Оганесян
78'
Запасные
12КипрврАнтреас Параскевас
22КипрврНеофитос Михаил
5КипрзщЭвагорас Антониу
6КипрзщАндреас Сиикис
17КипрзщАндреас Христу
8КипрпзХараламбос Кириаку
13КипрпзЯннис Кости
1АрменияврАлександр Мишиев
16АрменияврГор Матинян
5АрмениязщАргишти Петросян
9АрмениязщНарек Агасарян
13АрмениязщХаритон Айвазян
19АрменияпзКарен Мурадян
Главные тренеры
ГрецияАпостолос Манциоз
АрменияЕгише Меликович Меликян
Голы
Leonidas Konomis
1:0
19'
Андроникос Какулис
Иоаннис Питтас
2:0
31'
Наказания
Эдгар Севикян
27'
Артём Бандикян
37'
Костас Пилеас
52'
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