Кипр - Армения 2 октября обзор матча
Дата публикации: 02-10-2026
Кипр
2 : 0
Армения
Составы команд
Кипр
Армения
|1
|вр
|Фабиано
|3
|зщ
|Николас Панайоту
|2
|зщ
|Костас Пилеас
|15
|пз
|Leonidas Konomis
|4
|пз
|Гектор Киприану
|10
|пз
|Лоизос Лоизу
68'
|20
|пз
|Григорис Кастанос
84'
|16
|пз
|Панайотис Андреу
|23
|нп
|Маркус Эдвардс
68'
|11
|нп
|Андроникос Какулис
54'
|9
|нп
|Иоаннис Питтас
84'
|14
|зщ
|Гиоргос Малеккидес
54'
|21
|нп
|Маринос Ционис
68'
|7
|нп
|Ангелос Неофиту
68'
|18
|пз
|Костакис Артиматас
84'
|19
|нп
|Ставрос Георгиу
84'
|12
|вр
|Арсен Бегларян
|22
|зщ
|Эрик Симонян
64'
|3
|зщ
|Эрик Пилоян
|4
|зщ
|Георгий Арутюнян
|21
|зщ
|Наир Тикнизян
|2
|пз
|Артём Бандикян
51'
|8
|пз
|Карлен Оганесян
|10
|пз
|Эдуард Сперцян
|14
|пз
|Гор Манвелян
78'
|7
|нп
|Эдгар Севикян
46'
|18
|нп
|Артур Миранян
64'
|11
|нп
|Нарек Григорян
46'
|20
|зщ
|Давид Тертерян
51'
|6
|пз
|Угочукву Иву
64'
|15
|пз
|Карен Налбандян
64'
|23
|пз
|Нарек Оганесян
78'
Запасные
|12
|вр
|Антреас Параскевас
|22
|вр
|Неофитос Михаил
|5
|зщ
|Эвагорас Антониу
|6
|зщ
|Андреас Сиикис
|17
|зщ
|Андреас Христу
|8
|пз
|Хараламбос Кириаку
|13
|пз
|Яннис Кости
|1
|вр
|Александр Мишиев
|16
|вр
|Гор Матинян
|5
|зщ
|Аргишти Петросян
|9
|зщ
|Нарек Агасарян
|13
|зщ
|Харитон Айвазян
|19
|пз
|Карен Мурадян
Главные тренеры
|Апостолос Манциоз
|Егише Меликович Меликян
Голы
Leonidas Konomis
1:0
19'
Андроникос Какулис
Иоаннис Питтас
2:0
31'
Наказания
Эдгар Севикян
27'
Артём Бандикян
37'
Костас Пилеас
52'
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