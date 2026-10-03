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Франция - Италия 2 октября обзор матча

Дата публикации: 03-10-2026
Франция
Франция
1 : 1
Италия
Италия
Составы команд
Франция
Италия
16ФранцияврМик Меньян
22ФранциязщЖереми Жаке
3ФранциязщАдриен Трюффер
4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
2ФранциязщПьер Калюлю
14ФранцияпзАдриен Рабьо
9ФранцияпзРайан Шерки
76'
21ФранцияпзЛукаш Да Кунья
87'
11ФранциянпМайкл Олисе
7ФранциянпУсман Дембеле
20ФранциянпДезире Дуэ
76'
12ФранцияпзБрэдли Баркола
76'
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
76'
17ФранциязщМаксанс Лакруа
87'
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2ИталиязщМикаель Кайоде
6ИталиязщАлессандро Бастони
5ИталиязщРиккардо Калафьори
19ИталиязщДжорджио Скальвини
8ИталияпзСандро Тонали
62'
10ИталияпзНиколо Фаджоли
90'
16ИталияпзДавиде Фраттези
80'
7ИталиянпФранческо Эспозито
62'
20ИталиянпСебастьяно Эспозито
80'
9ИталиянпМойзе Кин
18ИталияпзНиколо Барелла
62'
21ИталияпзАнтонио Вергара
62'
17ИталияпзДаниэль Мальдини
80'
15ИталияпзИсса Думбия
80'
11ИталиянпДжанлука Скамакка
90'
Запасные
1ФранцияврГийом Рест
23ФранцияврЖан Бутез
5ФранциязщЖюль Кунде
15ФранциязщЛени Йоро
8ФранцияпзМану Коне
13ФранцияпзАнди Диуф
18ФранциянпМагнес Аклиуш
19ФранциянпЭстебан Леполь
12ИталияврМарко Карнезекки
13ИталияврГульельмо Викарио
3ИталиязщМаттео Руджери
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
23ИталиязщДжанлука Манчини
4ИталияпзСамуэле Риччи
14ИталиянпМохамед Али Зома
Главные тренеры
ФранцияЗинедин Зидан
ИталияРоберто Манчини
Голы
Майкл Олисе
Райан Шерки
1:0
55'
Алессандро Бастони
1:1
68'
Наказания
Николо Фаджоли
54'
Мойзе Кин
73'
Деотшанкюль Юпамекано
74'
Антонио Вергара
82'
Деотшанкюль Юпамекано
85'
Алессандро Бастони
90+2'
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