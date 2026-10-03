Франция - Италия 2 октября обзор матча
Дата публикации: 03-10-2026
Франция
1 : 1
Италия
Составы команд
Франция
Италия
|16
|вр
|Мик Меньян
|22
|зщ
|Жереми Жаке
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|2
|зщ
|Пьер Калюлю
|14
|пз
|Адриен Рабьо
|9
|пз
|Райан Шерки
76'
|21
|пз
|Лукаш Да Кунья
87'
|11
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Усман Дембеле
|20
|нп
|Дезире Дуэ
76'
|12
|пз
|Брэдли Баркола
76'
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
76'
|17
|зщ
|Максанс Лакруа
87'
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Микаель Кайоде
|6
|зщ
|Алессандро Бастони
|5
|зщ
|Риккардо Калафьори
|19
|зщ
|Джорджио Скальвини
|8
|пз
|Сандро Тонали
62'
|10
|пз
|Николо Фаджоли
90'
|16
|пз
|Давиде Фраттези
80'
|7
|нп
|Франческо Эспозито
62'
|20
|нп
|Себастьяно Эспозито
80'
|9
|нп
|Мойзе Кин
|18
|пз
|Николо Барелла
62'
|21
|пз
|Антонио Вергара
62'
|17
|пз
|Даниэль Мальдини
80'
|15
|пз
|Исса Думбия
80'
|11
|нп
|Джанлука Скамакка
90'
Запасные
|1
|вр
|Гийом Рест
|23
|вр
|Жан Бутез
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Лени Йоро
|8
|пз
|Ману Коне
|13
|пз
|Анди Диуф
|18
|нп
|Магнес Аклиуш
|19
|нп
|Эстебан Леполь
|12
|вр
|Марко Карнезекки
|13
|вр
|Гульельмо Викарио
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|14
|нп
|Мохамед Али Зома
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Роберто Манчини
Голы
Майкл Олисе
Райан Шерки
1:0
55'
Алессандро Бастони
1:1
68'
Наказания
Николо Фаджоли
54'
Мойзе Кин
73'
Деотшанкюль Юпамекано
74'
Антонио Вергара
82'
Деотшанкюль Юпамекано
85'
Алессандро Бастони
90+2'
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