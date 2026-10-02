20:01 ()
Свернуть список

Казахстан - Молдова 2 октября обзор матча

Дата публикации: 02-10-2026
Казахстан
Казахстан
1 : 2
Молдова
Молдова
Составы команд
Казахстан
Молдова
16КазахстанврАлександр Заруцкий
3КазахстанзщНуралы Алип
11КазахстанзщЯн Вороговский
13КазахстанзщАлександр Мрынский
66'
23КазахстанзщТемирлан Ерланов
74'
18КазахстанпзДинмухамед Караман
9КазахстанпзБауыржан Исламхан
20КазахстанпзРамазан Оразов
46'
21КазахстаннпЭльхан Астанов
46'
19КазахстаннпРамазан Каримов
59'
7КазахстаннпГалымжан Кенжебек
22КазахстанзщЕркин Тапалов
46'
15КазахстанпзАзамат Туякбаев
46'
10КазахстаннпАртур Шушеначев
59'
4КазахстанзщНаурызбек Жагоров
66'
2КазахстанзщСергей Малый
74'
12МолдоваврДмитрий Челядник
8МолдовазщИоан-Кэлин Ревенко
86'
4МолдовазщВладислав Бабогло
18МолдовазщЮрий Йову
6МолдовазщМихаил Герасименков
2МолдовазщОлег Рябчук
76'
22МолдовапзВадим Рацэ
86'
9МолдовапзСерджу Перчун
20МолдовапзНики Клещенко
59'
14МолдованпВладимир Фратя
46'
15МолдованпПетру Попеску
7МолдовапзНикита Моцпан
46'
11МолдовапзВиктор Стынэ
59'
3МолдовазщМихаил Штефан
76'
19МолдовазщДаниэль Думбравану
86'
17МолдовапзОвидиу Давид
86'
Запасные
1КазахстанврБекхан Шайзада
12КазахстанврТемирлан Анарбеков
6КазахстанзщАлибек Касым
5КазахстанпзДамир Касабулат
14КазахстанпзГеоргий Жуков
8КазахстаннпЖасулан Амир
17КазахстаннпСтанислав Басманов
1МолдоваврЭмил Тымбур
23МолдоваврАндрей Кожухарь
5МолдовазщКэтэлин Кукош
13МолдовазщСерафим Кожокари
16МолдовазщДанила Форов
21МолдовапзДмитрий Мандрыченко
10МолдованпШтефан Бодиштяну
Главные тренеры
НидерландыДжон вант Схип
МолдоваЛилиан Попеску
Голы
Ники Клещенко
0:1
45+1'
Петру Попеску
Серджу Перчун
0:2
50'
Нуралы Алип
Бауыржан Исламхан
1:2
64'
Наказания
Галымжан Кенжебек
80'
Ян Вороговский
89'
Социальные комментарии Cackle
  • Дания - Португалия 1 октября обзор матча
    Дания - Португалия 1 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Уэльс - Норвегия 1 октября обзор матча
    Уэльс - Норвегия 1 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Германия - Сербия 1 октября обзор матча
    Германия - Сербия 1 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Греция - Нидерланды 1 октября обзор матча
    Греция - Нидерланды 1 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Ирландия - Австрия 1 октября обзор матча
    Ирландия - Австрия 1 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close