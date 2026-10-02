Казахстан - Молдова 2 октября обзор матча
Дата публикации: 02-10-2026
Казахстан
1 : 2
Молдова
Составы команд
Казахстан
Молдова
|16
|вр
|Александр Заруцкий
|3
|зщ
|Нуралы Алип
|11
|зщ
|Ян Вороговский
|13
|зщ
|Александр Мрынский
66'
|23
|зщ
|Темирлан Ерланов
74'
|18
|пз
|Динмухамед Караман
|9
|пз
|Бауыржан Исламхан
|20
|пз
|Рамазан Оразов
46'
|21
|нп
|Эльхан Астанов
46'
|19
|нп
|Рамазан Каримов
59'
|7
|нп
|Галымжан Кенжебек
|22
|зщ
|Еркин Тапалов
46'
|15
|пз
|Азамат Туякбаев
46'
|10
|нп
|Артур Шушеначев
59'
|4
|зщ
|Наурызбек Жагоров
66'
|2
|зщ
|Сергей Малый
74'
|12
|вр
|Дмитрий Челядник
|8
|зщ
|Иоан-Кэлин Ревенко
86'
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
|18
|зщ
|Юрий Йову
|6
|зщ
|Михаил Герасименков
|2
|зщ
|Олег Рябчук
76'
|22
|пз
|Вадим Рацэ
86'
|9
|пз
|Серджу Перчун
|20
|пз
|Ники Клещенко
59'
|14
|нп
|Владимир Фратя
46'
|15
|нп
|Петру Попеску
|7
|пз
|Никита Моцпан
46'
|11
|пз
|Виктор Стынэ
59'
|3
|зщ
|Михаил Штефан
76'
|19
|зщ
|Даниэль Думбравану
86'
|17
|пз
|Овидиу Давид
86'
Запасные
|1
|вр
|Бекхан Шайзада
|12
|вр
|Темирлан Анарбеков
|6
|зщ
|Алибек Касым
|5
|пз
|Дамир Касабулат
|14
|пз
|Георгий Жуков
|8
|нп
|Жасулан Амир
|17
|нп
|Станислав Басманов
|1
|вр
|Эмил Тымбур
|23
|вр
|Андрей Кожухарь
|5
|зщ
|Кэтэлин Кукош
|13
|зщ
|Серафим Кожокари
|16
|зщ
|Данила Форов
|21
|пз
|Дмитрий Мандрыченко
|10
|нп
|Штефан Бодиштяну
Главные тренеры
|Джон вант Схип
|Лилиан Попеску
Голы
Ники Клещенко
0:1
45+1'
Петру Попеску
Серджу Перчун
0:2
50'
Нуралы Алип
Бауыржан Исламхан
1:2
64'
Наказания
Галымжан Кенжебек
80'
Ян Вороговский
89'
Дания - Португалия 1 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Уэльс - Норвегия 1 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Германия - Сербия 1 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Греция - Нидерланды 1 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Ирландия - Австрия 1 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...