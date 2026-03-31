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Исландия - Болгария 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Лаугардалсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 15000
03 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 4. 3-й тур
Исландия
Болгария

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Составы команд
Исландия
Болгария
Главные тренеры
ИсландияАрнар Гуннлаугссон
БолгарияАлександар Димитров
История личных встреч
29.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 4. 2-й тур0 : 3Исландия
26.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 4. 1-й турИсландия1 : 1
10.06.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи3 : 0Исландия
31.05.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи1 : 0Исландия
31.03.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи1 : 1Исландия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания26
2
Плей-офф за повышение
Финляндия24
3 Беларусь21
4
Стыковая зона
Сан-Марино20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория26
2
Плей-офф за повышение
Армения23
3 Кипр21
4
Стыковая зона
Латвия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия26
2
Плей-офф за повышение
Молдова34
3 Фарерские острова22
4
Стыковая зона
Казахстан31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия24
2
Плей-офф за повышение
Люксембург23
3 Эстония22
4
Стыковая зона
Болгария21
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Исландия
0%
Ничья
0%
Болгария
0%

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