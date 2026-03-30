Финляндия - Албания 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
03 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 3-й тур
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Составы команд
Финляндия
Албания
Главные тренеры
|Якоб Фрийс
|Роландо Маран
История личных встреч
|29.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига C
|Группа 1. 2-й тур
|0 : 0
|26.09.2026
|Лига наций УЕФА. Лига C
|Группа 1. 1-й тур
|0 : 7
|05.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|31.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|30.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 1 4 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Албания
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Финляндия
|2
|4
|3
|Беларусь
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Армения
|2
|3
|3
|Кипр
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|2
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Молдова
|3
|4
|3
|Фарерские острова
|2
|2
| 4
Стыковая зона
|Казахстан
|3
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Люксембург
|2
|3
|3
|Эстония
|2
|2
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|2
|1
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