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Финляндия - Албания 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
03 Октября 2026 года в 16:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 3-й тур
Финляндия
Албания

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Составы команд
Финляндия
Албания
Главные тренеры
ДанияЯкоб Фрийс
ИталияРоландо Маран
История личных встреч
29.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 1. 2-й турФинляндия0 : 0
26.09.2026Лига наций УЕФА. Лига CГруппа 1. 1-й тур0 : 7Финляндия
05.06.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи2 : 1Финляндия
31.05.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи4 : 0Финляндия
30.03.2026Товарищеские матчи (сборные) — 2026Товарищеские матчи1 : 1 4 : 2Финляндия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания26
2
Плей-офф за повышение
Финляндия24
3 Беларусь21
4
Стыковая зона
Сан-Марино20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория26
2
Плей-офф за повышение
Армения23
3 Кипр21
4
Стыковая зона
Латвия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия26
2
Плей-офф за повышение
Молдова34
3 Фарерские острова22
4
Стыковая зона
Казахстан31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия24
2
Плей-офф за повышение
Люксембург23
3 Эстония22
4
Стыковая зона
Болгария21
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Финляндия
0%
Ничья
0%
Албания
0%

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