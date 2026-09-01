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Северная Македония - Шотландия 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
03 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 3-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Северная Македония
Шотландия

Стартовый состав
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Составы команд
Северная Македония
Шотландия
23Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
5Северная МакедониязщДжоко Зайков
13Северная МакедониязщАнес Меличи
3Северная МакедониязщДин Аломерович
2Северная МакедонияпзБоян Илиевски
16Северная МакедонияпзMatej Gashtarov
21Северная МакедонияпзЯни Атанасов
15Северная МакедонияпзАгон Элези
7Северная МакедонияпзЭлиф Элмас
20Северная МакедониянпДимитар Митровски
9Северная МакедониянпБоян Миовски
1ШотландияврАнгус Ганн
4АнглиязщЛуис Бинкс
16ШотландиязщСкотт Маккенна
5ШотландиязщСтивен Уэлш
2ШотландияпзАарон Хики
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
8ШотландияпзБилли Гилмор
3ШотландияпзЭндрю Робертсон
7ШотландияпзДжон Макгинн
20ШотландиянпКирон Боуи
9ШотландиянпОливер Макбарни
Главные тренеры
Северная МакедонияГоце Седлоски
БельгияСебастьен Поконьоли
История личных встреч
10.09.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа A. 10-й турСеверная Македония1 : 2Шотландия
11.09.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа A. 2-й турШотландия1 : 1Северная Македония
05.09.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 9. 8-й турШотландия2 : 0Северная Македония
06.09.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 9. 1-й турСеверная Македония1 : 0Шотландия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария26
2
Плей-офф за повышение
Словения24
3 Шотландия21
4
Стыковая зона
Северная Македония20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина24
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия24
3 Грузия21
4
Стыковая зона
Венгрия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия37
2
Плей-офф за повышение
Косово34
3 Ирландия34
4
Стыковая зона
Израиль31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина24
3 Польша21
4
Стыковая зона
Румыния20
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Северная Македония
0%
Ничья
0%
Шотландия
0%

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