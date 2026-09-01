Северная Македония - Шотландия 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
03 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 1. 3-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Северная Македония
Шотландия
|23
|вр
|Столе Димитриевски
|5
|зщ
|Джоко Зайков
|13
|зщ
|Анес Меличи
|3
|зщ
|Дин Аломерович
|2
|пз
|Боян Илиевски
|16
|пз
|Matej Gashtarov
|21
|пз
|Яни Атанасов
|15
|пз
|Агон Элези
|7
|пз
|Элиф Элмас
|20
|нп
|Димитар Митровски
|9
|нп
|Боян Миовски
|1
|вр
|Ангус Ганн
|4
|зщ
|Луис Бинкс
|16
|зщ
|Скотт Маккенна
|5
|зщ
|Стивен Уэлш
|2
|пз
|Аарон Хики
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|8
|пз
|Билли Гилмор
|3
|пз
|Эндрю Робертсон
|7
|пз
|Джон Макгинн
|20
|нп
|Кирон Боуи
|9
|нп
|Оливер Макбарни
Главные тренеры
|Гоце Седлоски
|Себастьен Поконьоли
История личных встреч
|10.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа A. 10-й тур
|1 : 2
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|05.09.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. 8-й тур
|2 : 0
|06.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. 1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|2
|4
|3
|Грузия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|2
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|3
|7
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|3
|4
|3
|Ирландия
|3
|4
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|3
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|2
|4
|3
|Польша
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|2
|0
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