Забарный взял на себя ответственность после поражения Украины от Северной Ирландии 

Дата публикации: 03-10-2026 10:17

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение команды от Северной Ирландии в матче 3-го тура дивизиона B Лиги наций. Встреча завершилась крупной победой североирландцев со счётом 3:0.

После финального свистка Забарный признал, что украинская команда допустила ошибки, которыми соперник сумел воспользоваться. Сам футболист также взял часть ответственности за результат на себя.

«Вы сами всё видели. Пропустили такие голы, команда создала, мы им не забили. Всё просто. Будем смотреть. Обидно, конечно, проигрывать такую встречу. Выкладывались, потому что я видел желание, но не смогли создать. Где-то возьму на себя ответственность, где-то не доиграл, должен был в моментах сыграть лучше. Я мог сыграть лучше. Будем анализировать и двигаться дальше. Всё-таки это не последний матч, у нас ещё есть впереди встреча.

Скажу так. Сегодня была команда, которая хотела победить. К сожалению, это футбол, такое бывает. Мы сильные. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли сегодня, которые поддержали. Не опускаем голову и двигаемся дальше», — сказал Забарный в интервью после матча.

Защитник отметил желание команды добиться положительного результата, однако признал, что украинцам не удалось реализовать свои возможности и создать необходимое количество опасных моментов у ворот соперника.

При этом Забарный призвал не делать далеко идущих выводов после одной неудачи. По словам футболиста, турнир продолжается, а у сборной Украины впереди ещё один матч, который позволит исправить ситуацию.

После трёх туров Украина занимает второе место во второй группе Лиги B, набрав четыре очка. Лидирует Северная Ирландия — в активе команды семь очков.