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Россия - Намибия 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35000
03 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Россия
Намибия

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Составы команд
Россия
Намибия
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Намибия Коллин Бенджамин
История личных встреч
29.09.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Россия2 : 0
09.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Россия3 : 0
05.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Россия3 : 0
28.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 1 : 0Россия
31.03.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Россия0 : 0
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Россия
0%
Ничья
0%
Намибия
0%

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