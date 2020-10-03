Россия - Намибия 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35000
03 Октября 2026 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
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Составы команд
Россия
Намибия
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Коллин Бенджамин
История личных встреч
|29.09.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|09.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|05.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|28.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|31.03.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 0
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