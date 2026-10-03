«Ювентус» может провести серьёзную трансферную кампанию в следующем году 

Дата публикации: 03-10-2026 10:22

«Ювентус» планирует серьёзно изменить состав в течение следующего года. Туринский клуб уже определяет потенциальных новичков сразу для нескольких позиций и формирует список приоритетных целей. Об этом сообщает Tuttosport.

Одним из главных вариантов на позицию вратаря руководство «Ювентуса» считает Алисону Бекеру. Голкипер сейчас выступает за «Ливерпуль», а его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В оборонительной линии туринцы также рассматривают сразу несколько кандидатов. В список потенциальных приобретений вошли Умар Соле из «Удинезе», Давид Раум, представляющий «РБ Лейпциг», и защитник «Кристал Пэлас» Тайрик Митчелл.

Отдельное внимание в «Ювентусе» уделяют центральной зоне. Главный тренер команды Лучано Спаллетти хотел бы видеть в составе полузащитника «Наполи» Станислава Лоботку. Ещё одним возможным вариантом для усиления этой позиции остаётся Матео Ковачич из «Манчестер Сити».

Есть у туринского клуба планы и по атакующей линии. В «Ювентусе» высоко оценивают возможности Браима Диаса, выступающего за мадридский «Реал». Испанец рассматривается в качестве одного из футболистов, способных усилить переднюю линию команды.

Вновь может возникнуть и вариант с переходом Жан-Филиппа Матета из «Кристал Пэлас». Летом «Ювентус» отказался от трансфера французского нападающего из-за вопросов, связанных с его физическим состоянием. Однако зимой ситуация способна измениться.

Матета может получить возможность подписывать предварительные соглашения, что потенциально открывает туринскому клубу новый путь для переговоров. При этом окончательные решения по трансферным целям будут зависеть от ситуации с составом и финансовых возможностей «Ювентуса».

Источник: Tuttosport