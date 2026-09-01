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Беларусь - Сан-Марино 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Рудольф Илловски (Будапешт, Венгрия), вместимость: 17000
03 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 3-й тур
Беларусь
Сан-Марино

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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на матч
Составы команд
Беларусь
Сан-Марино
Главные тренеры
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
ИталияРоберто Чеволи
История личных встреч
18.11.2018Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 6-й турСан-Марино0 : 2Беларусь
08.09.2018Лига наций УЕФАЛига D. Группа 2. 1-й турБеларусь5 : 0Сан-Марино
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания26
2
Плей-офф за повышение
Финляндия24
3 Беларусь21
4
Стыковая зона
Сан-Марино20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория26
2
Плей-офф за повышение
Армения23
3 Кипр21
4
Стыковая зона
Латвия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия26
2
Плей-офф за повышение
Молдова34
3 Фарерские острова22
4
Стыковая зона
Казахстан31
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия24
2
Плей-офф за повышение
Люксембург23
3 Эстония22
4
Стыковая зона
Болгария21
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Беларусь
0%
Ничья
0%
Сан-Марино
0%

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