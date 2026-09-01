Беларусь - Сан-Марино 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Рудольф Илловски (Будапешт, Венгрия), вместимость: 17000
03 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 1. 3-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Беларусь
Сан-Марино
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Роберто Чеволи
История личных встреч
|18.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 6-й тур
|0 : 2
|08.09.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 1-й тур
|5 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Албания
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Финляндия
|2
|4
|3
|Беларусь
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Армения
|2
|3
|3
|Кипр
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|2
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Молдова
|3
|4
|3
|Фарерские острова
|2
|2
| 4
Стыковая зона
|Казахстан
|3
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Люксембург
|2
|3
|3
|Эстония
|2
|2
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|2
|1
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