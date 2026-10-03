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Украина - Северная Ирландия 2 октября обзор матча

Дата публикации: 03-10-2026
Украина
Украина
0 : 3
Сев Ирландия
Сев Ирландия
Составы команд
Украина
Северная Ирландия
23УкраинаврДмитрий Ризнык
5УкраиназщВалерий Бондарь
62'
3УкраиназщЭдуард Сарапий
13УкраиназщИлья Забарный
22УкраиназщНиколай Матвиенко
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
62'
18УкраинапзОлег Очеретько
6УкраинапзВладимир Бражко
56'
8УкраинапзГеоргий Судаков
68'
15УкраинапзВиктор Цыганков
9УкраинанпРоман Яремчук
62'
19УкраинапзЕгор Назарина
56'
20УкраинапзАлександр Зубков
62'
14УкраинанпДаниил Сикан
62'
11УкраинанпМатвей Пономаренко
62'
17УкраинапзАлександр Назаренко
68'
1Северная ИрландияврПирс Чарльз
4Северная ИрландиязщТом Атчесон
84'
15Северная ИрландиязщРуайри Макконвилл
22Северная ИрландиязщКирон Браун
5Северная ИрландиязщТрай Хам
19Северная ИрландияпзШи Чарльз
14Северная ИрландияпзАйзек Прайс
67'
20Северная ИрландияпзБроди Спенсер
2Северная ИрландияпзТерри Девлин
84'
10Северная ИрландиянпДжейми Донли
77'
7Северная ИрландиянпКиран Моррисон
77'
3Северная ИрландияпзДжастин Девенни
67'
16Северная ИрландияпзПатрик Келли
77'
21Северная ИрландиянпДжош Мадженнис
77'
17Северная ИрландиязщПатрик Макнейр
84'
8Северная ИрландиянпКейдак О'Нилл
84'
Запасные
1УкраинаврГеоргий Ермаков
12УкраинаврАнатолий Трубин
2УкраиназщИлья Крупский
4УкраиназщТарас Михавко
10УкраинапзНиколай Шапаренко
16УкраинапзИван Варфоломеев
21УкраинанпИгорь Краснопир
12Северная ИрландияврКонор Азар
23Северная ИрландияврБэйли Пикок-Фаррел
13Северная ИрландиязщМайкл Форбс
6Северная ИрландияпзДжордан Томпсон
11Северная ИрландияпзПол Смит
9Северная ИрландиянпДион Чарльз
18Северная ИрландиянпБрейден Грэм
Главные тренеры
ИталияАндреа Мальдера
Северная ИрландияМайкл О'Нил
Голы
Кирон Браун
0:1
9'
Айзек Прайс
Киран Моррисон
0:2
22'
Кирон Браун
Пирс Чарльз
0:3
61'
Наказания
Николай Матвиенко
57'
Броди Спенсер
64'
Матвей Пономаренко
88'
Даниил Сикан
88'
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