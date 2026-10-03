Украина - Северная Ирландия 2 октября обзор матча
Дата публикации: 03-10-2026
Украина
0 : 3
Сев Ирландия
Составы команд
Украина
Северная Ирландия
|23
|вр
|Дмитрий Ризнык
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
62'
|3
|зщ
|Эдуард Сарапий
|13
|зщ
|Илья Забарный
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
62'
|18
|пз
|Олег Очеретько
|6
|пз
|Владимир Бражко
56'
|8
|пз
|Георгий Судаков
68'
|15
|пз
|Виктор Цыганков
|9
|нп
|Роман Яремчук
62'
|19
|пз
|Егор Назарина
56'
|20
|пз
|Александр Зубков
62'
|14
|нп
|Даниил Сикан
62'
|11
|нп
|Матвей Пономаренко
62'
|17
|пз
|Александр Назаренко
68'
|1
|вр
|Пирс Чарльз
|4
|зщ
|Том Атчесон
84'
|15
|зщ
|Руайри Макконвилл
|22
|зщ
|Кирон Браун
|5
|зщ
|Трай Хам
|19
|пз
|Ши Чарльз
|14
|пз
|Айзек Прайс
67'
|20
|пз
|Броди Спенсер
|2
|пз
|Терри Девлин
84'
|10
|нп
|Джейми Донли
77'
|7
|нп
|Киран Моррисон
77'
|3
|пз
|Джастин Девенни
67'
|16
|пз
|Патрик Келли
77'
|21
|нп
|Джош Мадженнис
77'
|17
|зщ
|Патрик Макнейр
84'
|8
|нп
|Кейдак О'Нилл
84'
Запасные
|1
|вр
|Георгий Ермаков
|12
|вр
|Анатолий Трубин
|2
|зщ
|Илья Крупский
|4
|зщ
|Тарас Михавко
|10
|пз
|Николай Шапаренко
|16
|пз
|Иван Варфоломеев
|21
|нп
|Игорь Краснопир
|12
|вр
|Конор Азар
|23
|вр
|Бэйли Пикок-Фаррел
|13
|зщ
|Майкл Форбс
|6
|пз
|Джордан Томпсон
|11
|пз
|Пол Смит
|9
|нп
|Дион Чарльз
|18
|нп
|Брейден Грэм
Главные тренеры
|Андреа Мальдера
|Майкл О'Нил
Голы
Кирон Браун
0:1
9'
Айзек Прайс
Киран Моррисон
0:2
22'
Кирон Браун
Пирс Чарльз
0:3
61'
Наказания
Николай Матвиенко
57'
Броди Спенсер
64'
Матвей Пономаренко
88'
Даниил Сикан
88'
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