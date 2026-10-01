Украина U21 - Хорватия U21 2 октября обзор матча
Дата публикации: 03-10-2026
Украина U21
1 : 0
Хорватия U21
Составы команд
Украина U21
Хорватия U21
Главные тренеры
|Дмитрий Станиславович Михайленко
|Ивица Олич
Голы
Александр Пищур
Денис Гришкевич
1:0
9'
Наказания
Даниил Малов
3'
Нико Шепич
26'
Максим Мельниченко
42'
Александр Пищур
58'
Лука Врбанчич
58'
Артур Шах
58'
Кипр - Армения 2 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Латвия - Черногория 2 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Казахстан - Молдова 2 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Дания - Португалия 1 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Уэльс - Норвегия 1 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...