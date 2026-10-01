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Украина U21 - Хорватия U21 2 октября обзор матча

Дата публикации: 03-10-2026
Украина U21
Украина U21
1 : 0
Хорватия U21
Хорватия U21
Составы команд
Украина U21
Хорватия U21
Главные тренеры
УкраинаДмитрий Станиславович Михайленко
ХорватияИвица Олич
Голы
Александр Пищур
Денис Гришкевич
1:0
9'
Наказания
Даниил Малов
3'
Нико Шепич
26'
Максим Мельниченко
42'
Александр Пищур
58'
Лука Врбанчич
58'
Артур Шах
58'
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