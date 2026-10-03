Рио Фердинанд вступился за Роналду после скандала в сборной Португалии 

Дата публикации: 03-10-2026 10:19

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал ситуацию вокруг Криштиану Роналду, который оказался в центре внимания после конфликта в расположении сборной Португалии.

Англичанин призвал не оценивать карьеру португальского нападающего исключительно по его выступлениям последних лет. Фердинанд напомнил о достижениях Роналду в нескольких ведущих европейских клубах и подчеркнул масштаб его карьеры.

«Где была Португалия до Криштиану Роналду? Чего она вообще добилась? Она хотя бы выходила на крупные турниры? Не говоря уже о том, чтобы что-то выиграть.

Меня раздражает, что многие оценивают его по последним трём-четырём годам. Он по-прежнему показывает фантастические цифры для игрока его возраста. Неважно, в какой лиге он выступает, это всё равно выдающиеся показатели.

Думаю, многим стоит на минуту вернуться в прошлое… Вспомнить его период в «Ювентусе», посмотреть, чего он там добился. Его период в «Реале», его время в «Манчестер Юнайтед». Такое ощущение, будто он уместил три карьеры в одну. Три карьеры мирового уровня», — написал Фердинанд в социальной сети X.

Отдельно бывший футболист обратил внимание на статистику Роналду в нынешнем возрасте. По мнению Фердинанда, результаты португальца продолжают оставаться впечатляющими независимо от чемпионата, в котором он выступает.

Поводом для нового обсуждения будущего Роналду в сборной стал его отъезд из расположения команды перед матчем Лиги наций с Данией в Копенгагене. Ранее сообщалось о конфликте 41-летнего форварда с главным тренером Португалии Жорже Жезушем.

После произошедшего в СМИ появилась информация о возможном завершении Роналду карьеры в национальной команде. Сам футболист уже объяснял своё решение покинуть расположение сборной.