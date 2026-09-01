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Хорватия - Англия 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Риека (Риека, Хорватия), вместимость: 8274
03 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 3-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Хорватия
Англия

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Хорватия
Англия
1ХорватияврДоминик Ливакович
2ХорватиязщИван Смолчич
5ХорватиязщЛука Вушкович
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
14ХорватиязщИван Перишич
10ХорватияпзЛука Модрич
15ХорватияпзМарио Пашалич
19ХорватияпзМарко Пашалич
17ХорватияпзПетар Сучич
7ХорватияпзФраньо Иванович
11ХорватиянпАнте Будимир
1АнглияврДжордан Пикфорд
2АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5АнглиязщЭзри Конса
6АнглиязщМарк-Израэль Гехи
3АнглиязщЛьюис Холл
8АнглияпзЭллиот Андерсон
16АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
7АнглияпзБукайо Сака
11АнглияпзЭнтони Гордон
9АнглиянпГарри Кейн
17АнглиянпМорган Роджерс
Главные тренеры
ХорватияСлавен Билич
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
17.06.2026ЧМ-2026 — финальный раундГруппа L. 1-й турАнглия4 : 2Хорватия
13.06.2021ЧЕ-2020 - финальный раундГруппа D. 1-й турАнглия1 : 0Хорватия
18.11.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 4. 6-й турАнглия2 : 1Хорватия
12.10.2018Лига наций УЕФАЛига A. Группа 4. 3-й турХорватия0 : 0Англия
11.07.2018ЧМ-2018 - финальный раунд1/2 финалаХорватия2 : 1 ДВАнглия
09.09.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 6. 10-й турАнглия5 : 1Хорватия
10.09.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 6. 3-й турХорватия1 : 4Англия
21.11.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа E. 14-й турАнглия2 : 3Хорватия
11.10.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа E. 4-й турХорватия2 : 0Англия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция26
2
1/4 финала
Бельгия23
3
Стыковая зона
Италия23
4
Зона вылета
Турция20
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Германия34
4
Зона вылета
Сербия30
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания26
2
1/4 финала
Англия23
3
Стыковая зона
Хорватия23
4
Зона вылета
Чехия20
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Дания33
3
Стыковая зона
Норвегия33
4
Зона вылета
Уэльс33
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хорватия
0%
Ничья
0%
Англия
0%

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