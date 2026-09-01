Хорватия - Англия 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Риека (Риека, Хорватия), вместимость: 8274
03 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 3-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Хорватия
Англия
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Иван Смолчич
|5
|зщ
|Лука Вушкович
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|14
|зщ
|Иван Перишич
|10
|пз
|Лука Модрич
|15
|пз
|Марио Пашалич
|19
|пз
|Марко Пашалич
|17
|пз
|Петар Сучич
|7
|пз
|Франьо Иванович
|11
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|2
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Марк-Израэль Гехи
|3
|зщ
|Льюис Холл
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|16
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|7
|пз
|Букайо Сака
|11
|пз
|Энтони Гордон
|9
|нп
|Гарри Кейн
|17
|нп
|Морган Роджерс
Главные тренеры
|Славен Билич
|Томас Тухель
История личных встреч
|17.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа L. 1-й тур
|4 : 2
|13.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|1 : 0
|18.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 6-й тур
|2 : 1
|12.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 4. 3-й тур
|0 : 0
|11.07.2018
|ЧМ-2018 - финальный раунд
|1/2 финала
|2 : 1 ДВ
|09.09.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. 10-й тур
|5 : 1
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 6. 3-й тур
|1 : 4
|21.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 14-й тур
|2 : 3
|11.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 4-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Италия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Турция
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|3
|5
| 3
Стыковая зона
|Германия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Сербия
|3
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Англия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Дания
|3
|3
| 3
Стыковая зона
|Норвегия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|3
|3
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