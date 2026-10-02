Дания - Португалия 1 октября обзор матча
Дата публикации: 02-10-2026
Дания
2 : 4
Португалия
Составы команд
Дания
Португалия
|16
|вр
|Мадс Хермансен
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|2
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Оливер Нильсен
|5
|зщ
|Йоаким Мехле
80'
|21
|пз
|Мортен Юльманн
74'
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|14
|нп
|Миккель Дамсгор
85'
|20
|нп
|Мохаммед Дарами
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
|17
|нп
|Адам Дагим
46'
|8
|нп
|Густав Исаксен
46'
|7
|пз
|Виктор Фрохольдт
74'
|15
|пз
|Николас Нартей
80'
|19
|нп
|Каспер Хёг
85'
|1
|вр
|Диогу Кошта
|20
|зщ
|Жоау Канселу
63'
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|13
|зщ
|Ренату Вейга
|19
|зщ
|Нуну Мендеш
|23
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
90+2'
|18
|пз
|Педру Нету
81'
|21
|пз
|Рубен Невеш
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
81'
|7
|нп
|Рафаэл Леау
63'
|2
|зщ
|Диогу Дало
63'
|16
|пз
|Франсишку Тринкау
63'
|11
|пз
|Жоау Феликс
81'
|15
|пз
|Жоау Невеш
81'
|4
|зщ
|Томаш Араужу
90+2'
Запасные
|1
|вр
|Андреас Юнгдаль
|22
|вр
|Филип Йоргенсен
|4
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|6
|зщ
|Виктор Нельссон
|18
|зщ
|Антон Гоэи
|10
|пз
|Томас Йёргенсен
|12
|пз
|Мадс Бидструп
|11
|нп
|Андреас Сков Ольсен
|22
|вр
|Самуэл Суареш
|12
|вр
|Руй Силва
|5
|зщ
|Нуну Тавареш
|14
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|10
|пз
|Бернарду Силва
|17
|нп
|Фабиу Силва
Главные тренеры
|Брайан Ример
|Жорже Жезуш
Голы
Жоау Канселу
Гонсалу Рамуш
0:1
13'
Миккель Дамсгор
Йоаким Мехле
1:1
23'
Гонсалу Рамуш
Бруну Фернандеш
1:2
25'
Расмус Хойлунд
Миккель Дамсгор
2:2
53'
Витинья
Бруну Фернандеш
2:3
67'
Жоау Феликс
Диогу Дало
2:4
87'
Наказания
Мохаммед Дарами
79'
Рубен Невеш
82'
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