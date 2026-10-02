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Дания - Португалия 1 октября обзор матча

Дата публикации: 02-10-2026
Дания
Дания
2 : 4
Португалия
Португалия
Составы команд
Дания
Португалия
16ДанияврМадс Хермансен
13ДаниязщРасмус Кристенсен
2ДаниязщЙоаким Андерсен
3ДаниязщОливер Нильсен
5ДаниязщЙоаким Мехле
80'
21ДанияпзМортен Юльманн
74'
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
14ДаниянпМиккель Дамсгор
85'
20ДаниянпМохаммед Дарами
9ДаниянпРасмус Хойлунд
17ДаниянпАдам Дагим
46'
8ДаниянпГустав Исаксен
46'
7ДанияпзВиктор Фрохольдт
74'
15ДанияпзНиколас Нартей
80'
19ДаниянпКаспер Хёг
85'
1ПортугалияврДиогу Кошта
20ПортугалиязщЖоау Канселу
63'
3ПортугалиязщРубен Диаш
13ПортугалиязщРенату Вейга
19ПортугалиязщНуну Мендеш
23Португалияпз Витинья
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
90+2'
18ПортугалияпзПедру Нету
81'
21ПортугалияпзРубен Невеш
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
81'
7ПортугалиянпРафаэл Леау
63'
2ПортугалиязщДиогу Дало
63'
16ПортугалияпзФрансишку Тринкау
63'
11ПортугалияпзЖоау Феликс
81'
15ПортугалияпзЖоау Невеш
81'
4ПортугалиязщТомаш Араужу
90+2'
Запасные
1ДанияврАндреас Юнгдаль
22ДанияврФилип Йоргенсен
4ДаниязщЛукас Хёгсберг
6ДаниязщВиктор Нельссон
18ДаниязщАнтон Гоэи
10ДанияпзТомас Йёргенсен
12ДанияпзМадс Бидструп
11ДаниянпАндреас Сков Ольсен
22ПортугалияврСамуэл Суареш
12ПортугалияврРуй Силва
5ПортугалиязщНуну Тавареш
14ПортугалиязщГонсалу Инасиу
6ПортугалияпзЖоау Пальинья
10ПортугалияпзБернарду Силва
17ПортугалиянпФабиу Силва
Главные тренеры
ДанияБрайан Ример
ПортугалияЖорже Жезуш
Голы
Жоау Канселу
Гонсалу Рамуш
0:1
13'
Миккель Дамсгор
Йоаким Мехле
1:1
23'
Гонсалу Рамуш
Бруну Фернандеш
1:2
25'
Расмус Хойлунд
Миккель Дамсгор
2:2
53'
Витинья
Бруну Фернандеш
2:3
67'
Жоау Феликс
Диогу Дало
2:4
87'
Наказания
Мохаммед Дарами
79'
Рубен Невеш
82'
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